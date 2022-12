Ja Morant défend et loue Scottie Barnes au milieu d’une deuxième saison cahoteuse

Scottie Barnes a connu une deuxième saison difficile, mais l’étoile montante Ja Morant est venue à sa défense après un récent affrontement contre les Raptors.

Les Raptors de Toronto ont perdu un autre match difficile jeudi soir, perdant 119-106 contre les Grizzlies de Memphis. Le défenseur de la recrue de l’année, Scottie Barnes, a récolté 14 points, 10 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et un contre, mais n’a tiré que 7 sur 18 depuis le terrain et a raté sa seule tentative de 3 points.

Les Raptors avaient de grands espoirs pour cette saison, mais ont chuté au classement de la Conférence Est et les luttes offensives de Barnes ont attiré beaucoup d’attention et plus que une petite critique.

Après la défaite contre Memphis, Josh Lewenberg de TSN Sports partagé quelques éloges et la défense de Ja Morant pour la recrue des Raptors.

« Il faut juste être patient. J’ai l’impression que la plupart des gens ne savent pas ce que traverse un joueur de la NBA. Je suis sûr qu’il ira bien. Ne vous inquiétez pas. Le temps de chacun est différent. Il sera spécial.

Morant en sait long sur les attentes élevées, remportant lui-même la recrue de l’année pour la saison 2019-20. Ses points, rebonds et passes décisives ont tous augmenté lors de sa deuxième saison, mais ses pourcentages de placement, de 3 points et de lancers francs ont tous diminué de manière significative.

Pourquoi Scottie Barnes a-t-il du mal cette saison ?

Comme Morant, la plus grande baisse pour Barnes cette saison a été ses pourcentages de tir, en particulier les sauteurs en longueur. La saison dernière, il a réalisé 30,1% de ses 3 et 37,8% de ses longs 2. Cette saison, ces chiffres sont tombés à 30,8 et 29,8, respectivement.

Barnes a continué à avoir un impact défensif, mais les Raptors lui ont confié plus de responsabilité pour la création offensive en demi-terrain et, bien que ses passes décisives augmentent, sa baisse d’efficacité de score a été un problème. L’offensive des Raptors, dans son ensemble, est en difficulté lorsqu’elle ne peut pas sortir en transition et Barnes n’est pas le seul problème là-bas.

Le développement des jeunes joueurs est rarement linéaire et Barnes a encore un avenir incroyablement brillant, comme le reconnaît Ja Morant.

