Ja Morant a suspendu 25 matchs de la NBA pour une vidéo d’armes à feu

La National Basketball Association a suspendu Ja Morant pour 25 matchs après que la star des Memphis Grizzlies ait brandi une arme à feu sur une vidéo en direct pour la deuxième fois, a annoncé vendredi la ligue.

La suspension de Morant prendra effet au début de la saison à venir. La NBA a déclaré que Morant devra remplir des « conditions » non spécifiées avant de retourner sur le terrain et ne pourra pas participer aux activités de l’équipe ou de la ligue, en plus des matchs de pré-saison.

Morant, un All-Star NBA de 23 ans, a d’abord brandi une arme à feu dans un flux en direct d’une boîte de nuit en mars, entraînant une suspension de huit matchs. Il a ensuite affiché une arme à feu dans une voiture avec des amis lors d’un deuxième flux vidéo le mois dernier.

« La décision de Ja Morant de brandir à nouveau une arme à feu sur les réseaux sociaux est alarmante et déconcertante compte tenu de sa conduite similaire en mars pour laquelle il a déjà été suspendu huit matchs », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué vendredi.

Silver a ajouté que « le basket-ball doit prendre du recul en ce moment. Avant son retour au jeu, il devra formuler et exécuter un programme avec la ligue qui traite directement des circonstances qui l’ont amené à répéter ce comportement destructeur. »

Dans un rapport à ESPN Vendredi, Morant s’est excusé et a promis qu’il « ira mieux ». Il a dit qu’il passerait l’intersaison à travailler sur sa santé mentale.

« J’espère que vous me donnerez la chance de vous prouver au fil du temps que je suis un homme meilleur que ce que je vous ai montré », a-t-il déclaré.

Morant est soutenu par Nike et Coca Cola ‘s Powerade, mais la société de boissons a a tiré une annonce mettant en vedette la star de la NBA et l’a éliminé des médias sociaux.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.