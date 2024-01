J0 | Actualités | PARI

Bomani Jones s’est distingué comme l’une des principales voix des médias sportifs. Depuis plus de 20 ans, le lauréat d’un Emmy Award donne des commentaires perspicaces et des analyses culturelles sur le monde du sport.

Devenu célèbre dans plusieurs rôles sur ESPN, il a été co-animateur de Très discutable avec Dan Le Bâtard, et en 2017, lance son propre spectacle, Haut midi avec co-animateur Pablo Torres. Il était également un panéliste régulier sur Autour de la Corneet commentateur sur Centre sportif et Hors des lignes.

Chez HBO, Jones était l’animateur et producteur exécutif de La théorie des jeux et a contribué à De retour sur le disque avec Bob Costas.

Après l’hébergement Le bon moment chez ESPN, Jones a relancé le podcast populaire sur Wave Sports+ Entertainment Network où il continue de donner son avis sur les dernières nouveautés sportives trois jours par semaine.

BET.com a parlé avec Jones de la vie après ESPN, de la relance de son podcast et de ses réflexions sur le paysage sportif en constante évolution.

BET.com : Récemment, le tournoi In-Season de la NBA a connu un succès majeur. Pensez-vous que ce serait une nouvelle tradition pour la ligue ?

Jones : Ce n’est pas quelque chose sur lequel je pense qu’ils vont renoncer. Ils vont vraiment continuer à essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Je pense que tout ce qu’il faudra pour que cela fonctionne, c’est simplement de continuer à dire que c’est important. Je pense que les gens trouvent les tribunaux ridicules, et je comprends cet argument. Mais j’admets que lorsque vous l’allumez et que vous voyez ce tribunal, vous reconnaissez que quelque chose se passe ici même si vous ne trouvez pas les tribunaux attrayants.

Vous reconnaissez qu’il se passe quelque chose ici et s’ils ont de bons matchs, cela donne l’impression que cela est plus important que ne le seraient les matchs de décembre. Tant que tout le monde continue d’agir comme si c’était important, je pense que cela finira par s’avérer être une chose qui fera son chemin, comme ces tournois de football.

BET.com : Je dois admettre que je n’ai pas regardé autant de basket en ce début de saison depuis longtemps.

Jones : Je pense qu’une fois à Vegas, nous avons commencé à penser que les jeux avaient un certain niveau de conséquences et que c’était la meilleure chance pour les gens de s’en rendre compte. L’autre chose que je pense que les gens devraient garder à l’esprit pour quelque chose comme ça, c’est que le succès de la première année n’est pas la question.

Honnêtement, la réussite en deuxième ou troisième année n’est même pas la question. Un jour, vous allez lever les yeux et vous aurez une ligue avec un groupe de joueurs qui ont grandi en rêvant de participer à ce tournoi. Si vous décidez de faire quelque chose comme ça, vous devez en décider comme un jeu à long terme. Et si vous le gardez assez longtemps, cela deviendra une tradition.

BET.com : Après une longue période au sein de l’entreprise, vous vous êtes séparé d’ESPN en 2023. Comment s’est déroulée l’adaptation pour vous ?

Jones : Ce n’est pas aussi différent que je suppose que cela paraît de l’extérieur. Quand ESPN a décidé d’annuler Haut midi en 2020, l’année suivante, je rebondissais simplement sur des apparitions à la télévision et je faisais juste Le bon moment. Je ne faisais pas seulement un podcast, je faisais le podcast que je fais en ce moment. Donc pour moi, la différence vient vraiment des choses quotidiennes, comme travailler avec de nouvelles personnes essayant de trouver le rythme. C’est une émission en direct sur YouTube, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Mais ESPN m’avait généralement donné l’espace nécessaire pour faire le podcast comme je voulais le faire. Ils ont reconnu que le meilleur soutien que vous puissiez m’apporter était de me laisser tranquille et de me laisser faire mon travail. C’est très similaire à la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je suppose que je comprends pourquoi les gens de l’extérieur pensent qu’il s’agit d’un grand changement, mais pour moi, les changements ont été progressifs au cours des trois dernières années.

BET.com : Comment êtes-vous entré en contact avec Wave Sports+ Entertainment et qu’est-ce qui en fait un bon partenaire pour Le bon moment?

Jones: Je n’ai pas de grande histoire sur la façon exacte dont je suis arrivé là-bas, mais c’était grâce à mon agent. Je peux dire que ce qui a rendu Wave attrayant pour moi, c’est qu’ils maîtrisent bien la technologie. J’ai une bonne maîtrise du contenu, du moins pour autant que je le pense.

J’ai toujours pensé que je produisais du bon contenu et qu’ils trouveraient comment le mettre entre les mains du plus grand nombre de personnes possible, mais je le ferai. Une différence majeure entre Wave et ESPN et ce qui le rend très attrayant est qu’ESPN n’est pas une opération axée sur le numérique. C’est toujours une société de télévision dans l’ensemble.

Le numérique est ce que Wave comprend le mieux. Ils comprennent comment mettre les choses entre les mains des gens, comment créer des chaînes, comment couper les vidéos que nous diffusons sur les réseaux sociaux, et toutes ces choses. Beaucoup de gens considèrent Wave comme une entreprise plus petite qu’ESPN et ils considéreraient une décision comme celle-ci comme une sorte de démission. Mais la vérité est que si vous mettez ESPN et Wave l’un à côté de l’autre avec exactement la même offre, Wave ou le podcast seraient un meilleur endroit pour moi.

BET.com : Podcast P avec Paul George et Nouvelles hauteurs avec Jason et Travis Kelce sont des émissions populaires sur Wave mais vous apportez quelque chose d’entièrement nouveau à la plateforme.

Jones: Je les aide à emprunter une voie dans laquelle ils ne se trouvent pas actuellement, parce que ce que je fais va être différent du Frères Kelce ou Paul Georges ou n’importe laquelle des autres personnes qu’ils ont amenées. Je suis un professionnel dans ce domaine. Ce n’est pas quelque chose dans lequel je me mêle, c’est quelque chose que je fais depuis très, très longtemps.

Cette partie est différente du reste de la programmation et je suppose qu’elle en devient alors la bonne partie parce que je peux maintenant leur permettre d’entrer en quelque sorte dans un autre type d’espace réactif. Je viens d’une position où l’attrait pour moi est de savoir que je ne sais pas vraiment à quel point j’étais célèbre depuis le début.

BET.com : activé Foxworth vendredi vous et Dominique Foxworth avez une excellente alchimie et c’est presque comme The Right Time 2.0. Comment est-il devenu un contributeur aussi important à la série ?

Jones: Eh bien, c’est quelques choses. Je pense que j’ai rencontré Dominique pour la première fois il y a probablement environ 10 ans. Nous avions le même agent à l’époque et il n’arrêtait pas d’essayer de nous mettre ensemble et de me dire à quel point il était intelligent. Puis j’ai rencontré Dominique et nous avons eu beaucoup d’amis communs dans le jeu. Alors je l’avais dans mes émissions, et j’ai vite compris que nous venions de la même direction. Puis vers 2020 ou 2021, nous avons commencé à faire Foxworth vendredi, officiellement. Ce qui s’est passé, c’est que les podcasts avaient eu beaucoup de succès pour ESPN et qu’ils voulaient passer de deux à trois jours par semaine, mais ils ne voulaient pas me payer d’argent supplémentaire. Il n’y avait aucune chance que j’aie envie de faire une journée supplémentaire de podcast tout seul. Je devais rendre les choses aussi faciles que possible pour moi et ma vie.

Nous avons donc proposé l’idée de le faire avec Dominique et il a eu la gentillesse de le faire. Chaque apparition qu’il a faite a été éclairée parce que nous reconnaissons tous les deux qu’être bien informé ne suffit pas et que montrer aux gens à quel point vous l’êtes n’est pas suffisant. Vous devez rendre le contenu aussi pertinent que possible.

BET.com : Enfin, j’étais un grand fan de La théorie des jeux pendant son exécution car il vous place dans un espace différent. Envisageriez-vous un jour de refaire de la télévision en fin de soirée ?tard dans la nuit