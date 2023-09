J Scindia s’est assis avec Sonia Gandhi lors d’un événement parlementaire, tous deux vus en train de discuter

Le ministre de l’Union, Jyotiraditya Scindia, qui a quitté le Congrès il y a trois ans, a été vu mardi en train d’avoir une conversation animée avec l’ancienne présidente du parti Sonia Gandhi et assis à côté d’elle lors d’une réception organisée dans la salle centrale de l’ancien bâtiment du Parlement.

Mme Gandhi était assise au premier rang avec le président du Congrès Mallikarjun Kharge et le chef du parti à Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury, lorsque M. Scindia s’est arrêté et leur a parlé.

Il s’est ensuite assis à côté du ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Anurag Thakur.

Après un certain temps, M. Scindia s’est assis près de Mme Gandhi tandis que M. Kharge et M. Chowdhury quittaient leur siège pour partager l’estrade avec le vice-président et président du Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, le Premier ministre Narendra Modi, le président du Lok Sabha Om Birla, le chef du Rajya. Sabha Piyush Goyal et le ministre des Affaires parlementaires Pralhad Joshi lors de l’événement.

M. Scindia avait quitté le Congrès avec 22 députés, entraînant la chute du gouvernement de Kamal Nath dans le Madhya Pradesh en 2020.

Les membres du Rajya Sabha et du Lok Sabha s’étaient tous deux rassemblés dans le hall central pour participer à l’événement organisé pour commémorer le riche héritage du Parlement.

M. Dhankhar, PM Modi, M. Birla, M. Kharge, M. Chowdhury et M. Goyal se sont adressés aux parlementaires lors de l’événement.

Dans son discours, la députée du BJP Maneka Gandhi, qui a été ministre chargée du développement de la femme et de l’enfant dans le passé, a déclaré qu’elle était fière de participer au moment où le gouvernement accordera aux femmes « une part égale dans l’avenir de l’Inde ». .

« Je suis aussi surprise que vous de me voir ici », a-t-elle déclaré dans son discours d’ouverture de l’événement.

