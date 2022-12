J. Robert Oppenheimer innocenté de “Black Mark” après 68 ans

Dans les années 1940 à Los Alamos au Nouveau-Mexique, dans le plus grand secret, il a dirigé l’effort scientifique qui a conçu la bombe atomique. Par la suite, en tant que président du principal organe consultatif de la Commission de l’énergie atomique, il a aidé à diriger les développements nucléaires d’après-guerre du pays.

La chute d’Oppenheimer est survenue au milieu des craintes de la guerre froide concernant les progrès soviétiques dans l’armement atomique et la subversion communiste à la maison. En 1953, un ancien assistant du Congrès a accusé dans une lettre au FBI que le célèbre physicien était un espion soviétique.

Troublé par l’allégation, le président Dwight D. Eisenhower a ordonné « un mur blanc » érigé entre Oppenheimer et tout secret nucléaire.

Un élément clé dans l’affaire contre Oppenheimer découlait de sa résistance aux premiers travaux sur la bombe à hydrogène, qui pouvait exploser avec 1 000 fois la force d’une bombe atomique. Le physicien Edward Teller avait longtemps préconisé un programme d’urgence pour concevoir une telle arme et a déclaré à l’audience de 1954 qu’il se méfiait du jugement d’Oppenheimer. «Je me sentirais personnellement plus en sécurité», a-t-il témoigné, «si les affaires publiques reposaient entre d’autres mains.»

Aucune preuve n’a été révélée à l’appui de l’accusation d’espionnage. Mais le conseil de sécurité a constaté que les premières vues d’Oppenheimer sur la bombe à hydrogène “avaient un effet négatif sur le recrutement de scientifiques et les progrès de l’effort scientifique”.

Le matériel déclassifié en 2014, qui a été publié par le Département de l’énergie, suggérait que l’opposition d’Oppenheimer au projet de bombe à hydrogène reposait sur des raisons techniques et militaires, et non sur des sympathies soviétiques.

Richard Rhodes, auteur du livre de 1995 “Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb”, a déclaré que les archives montraient que la fabrication de carburant pour tester l’une des premières idées de Teller sur la bombe H aurait forcé la nation à renoncer à jusqu’à 80 bombes atomiques.