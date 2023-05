J. Robert ‘Oppenheimer’ change le monde dans une nouvelle bande-annonce

Serez-vous assis pour Oppenheimer?

Hollywood bourdonne à venir Christophe Nolan Polar Oppenheimer qui plonge dans une période critique en Amérique où le « père de la bombe atomique » crée une arme dévastatrice qui change le monde pour toujours.

Selon le synopsis officiel, Oppenheimer est un « thriller épique tourné en IMAX qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver ».

Découvrez la bande-annonce fumante ci-dessous:

Écrit et réalisé par toi Christopher Nolan, les stars du cinéma Cillian Murphy comme J. Robert Oppenheimer et Emilie Blunt comme sa femme, biologiste et botaniste Katherine « Kitty » Oppenheimer.

« Vous réalisez que c’est une énorme responsabilité », a déclaré Murphy à propos du rôle du célèbre physicien théoricien dans un interview avec Variété. «Il était compliqué et contradictoire et tellement emblématique. Mais vous savez que vous êtes avec l’un des grands réalisateurs de tous les temps. Je me sentais confiant d’y aller avec Chris. Il a eu un impact profond sur ma vie, tant sur le plan créatif que professionnel. Il m’a proposé des rôles très intéressants et je les ai tous trouvés vraiment stimulants. Et j’adore être sur ses plateaux.

Les autres membres de la distribution incluent l’acteur oscarisé Matt Damon en tant que général Leslie Groves Jr., directeur du projet Manhattan, Robert Downey Jr. en tant que Lewis Strauss – commissaire fondateur de la Commission américaine de l’énergie atomique, nominé aux Oscars Florence Poug comme le psychiatre Jean Tatlock, Josh Hartnet joue le scientifique nucléaire américain pionnier Ernest Lawrence, et plus encore.

Le prochain film du moment est basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et feu Martin J. Sherwin.

Oppenheimer ouvre en salles le 21 juillet 2023.