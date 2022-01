J.Lo s’est «  rapproché  » de l’ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, alors que la romance se réchauffe

Jennifer Lopez et Jennifer Garner ont appris à mieux se connaître et même « se sont rapprochées » alors que la romance de J.Lo et Ben Affleck se renforce.

Jennifer Lopez, 52, et Jennifer Garnier, 49 ans, sont « devenus proches ». Comme Ben AffleckLa romance de J.Lo avec le hitmaker « Let’s Get Loud » se réchauffe, la relation de J.Lo avec le Homme chauve-souris L’ex de la star est « meilleur » que jamais. HollywoodLa Vie s’est entretenu EXCLUSIVEMENT avec quelques sources proches des stars qui ont révélé comment les deux Jen s’entendent bien.

« [Garner] et [Lopez] ont appris à mieux se connaître et ils sont en fait devenus proches », a déclaré un initié. « Ils en sont venus à comprendre que tout ce qui compte à ce stade, c’est ce qui est le mieux pour les enfants. En tant que mères, il est important pour J.Lo que Jen soit à bord. Les enfants de Jen se sont vraiment attachés à Ben et à ses enfants, ce qui est également très important pour Jen.

Ben, 49 ans, et J.Lo ont ravivé leur romance en mai après le Monde de la danse le juge s’est séparé de son fiancé Alex Rodríguez. Ben et J.Lo se sont fiancés après s’être rencontrés sur le tournage de leur film de 2003 Gigli. Ben et Jen Garner ont mis fin à leur mariage en 2017 alors qu’ils continuent de coparentalité amicale de leurs trois enfants – Violet, 16, Séraphine, 12, et Samuel, 9. J.Lo et ex Marc Anthony partager des jumeaux Max et Emme, 13.