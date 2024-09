J.Lo et Ben Affleck vus en train de s’embrasser et de se tenir la main au milieu du divorce

Bonjour, il y a eu une mise à jour. Malgré le fait que Jennifer Lopez ait demandé le divorce de Ben Affleck après un été passé en grande partie séparé, le couple a été repéré *vérifie ses notes* s’embrasser et se tenir la main au brunch.

Ce rebondissement vient de Page Sixqui a publié des photos de Ben et Jen réunis pour un brunch avec leurs enfants. Et bien que les photos ne montrent aucun baiser ni prise de main, le média a parlé à une source le samedi 14 septembre, qui a déclaré : « Ben et JLo sont actuellement au Polo Lounge du Beverly Hills Hotel, se tenant la main et s’embrassant. Les enfants sont avec eux, mais à une table séparée. »

Bellocqimages/Bauer-Griffin // Getty Images Jen et Ben le 14 septembre.

Je suis…sans mots.

Cette observation survient presque un mois après que J.Lo ait demandé le divorce de Ben à l’occasion du deuxième anniversaire de leur mariage en Géorgie. La dernière fois que nous avons entendu parler de cette histoire, Personnes était occupé à signaler que le couple était en médiation avec l’avocate spécialisée en divorce Laura Wasser, qu’il y avait

« quelques points de friction sur les aspects financiers » et que les choses avaient « le potentiel de mal tourner ».

Pendant ce temps, le manoir géant que Bennifer a acheté est actuellement sur le marché, Ben a emménagé dans un Bachelor Pad (le jour de l’anniversaire de J.Lo, rien de moins), et Jen serait sur le point de conclure un nouvel achat dans un nouvel endroit à Beverly Hills.

Bref ! Avant de partir, il convient également de mentionner que Jennifer et Ben ont un film intitulé Inarrêtable S’il s’avère que c’est un prétendant à la saison des récompenses, il y a de fortes chances qu’ils soient obligés d’assister à certains événements ensemble. Je dis ça comme ça !