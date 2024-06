L’annulation intervient à une époque où Lopez, 54 ans, est sous les projecteurs tant pour son travail que pour sa vie personnelle. Elle joue actuellement dans le thriller d’action de science-fiction « Atlas », qui est le film n°1 sur Netflix aux États-Unis depuis ses débuts la semaine dernière.

Et en février, elle a sorti un projet vaste et ambitieux, qu’elle avait réalisé 20 millions de dollars de son propre argent. Il comprenait un album studio, « C’est moi maintenant» ; un film musical d’accompagnement, « This Is Me… Now : A Love Story » ; et un making-of documentaire, « La plus grande histoire d’amour jamais racontée », qui met en vedette son mari, l’acteur et réalisateur Ben Affleck, 51 ans. Le couple est également apparu ensemble dans un publicité pour Dunkin’ Donuts qui a fait ses débuts lors du Super Bowl de cette année.

Malgré les récentes collaborations, des rumeurs courent depuis des semaines selon lesquelles leur le mariage est en difficulté, les tabloïds proposant des rapports presque quotidiens sur l’état de leur syndicat. Lopez et Affleck étaient connus sous le nom de « Bennifer » lorsqu’ils se fréquentaient entre 2002 et 2004 environ, une période qui comprenait de brefs fiançailles. Ils se sont réunis en 2021 et se sont mariés en juillet 2022.

Un représentant de Lopez n’a pas immédiatement répondu vendredi aux questions sur l’annulation de la tournée ou sur les informations concernant son mariage avec Affleck.