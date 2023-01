J-Hope se produit en direct sur le solo de ” New Year’s Rockin ‘Eve “, sans BTS – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Il est temps pour une nouvelle ère ! j-espère, l’un des sept membres du groupe emblématique de K-Pop BTSest monté sur scène en solo à Times Square pour une performance dans le cadre de Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest 2023 ! Les fans du monde entier ont réclamé de voir le Sud-Coréen faire son truc sur la plus grande scène du monde, et il n’a pas déçu.

Vêtu d’un pull de couleur crème, d’un chapeau seau et de baskets rose vif, j-hope a interprété ses morceaux solo “= (Signe égal)” et “Chicken Noodle Soup” ainsi qu’un remix de la chanson “Butter” de BTS tout en étant bombardé de pluie sous tous les angles. Oui, la pluie tombait FORT pendant que la K-Pop passait son set, et il l’a fait comme un vrai pro, avec un énorme sourire éclatant sur son visage.

Plus tôt dans la nuit, j-hope a répété par temps très froid et humide, s’assurant que lui et ses danseurs franchiraient chaque étape importante, malgré des conditions moins qu’idéales. Enfilant d’énormes sweat-shirts avec leurs capuches jusqu’au bout, j-hope et ses danseurs ont donné un aperçu de ce qui allait se passer Twitter pour le compte ‘Rockin’ Eve’.

Prenez place au premier rang pour la performance de j-hope ce soir à 8/7c sur ABC ! 🤩 @bts_bighit #RockinEve pic.twitter.com/9imIpb67l4 – Rockin ‘Eve du Nouvel An (@RockinEve) 1 janvier 2023

Il s’agit sans doute de la première performance majeure d’un membre du BTS solo depuis que le groupe a annoncé qu’il ferait une pause pour remplir son devoir militaire obligatoire. On ne s’attend pas à ce que BTS se réunisse à nouveau en tant que groupe avant 2025, donc les membres du groupe qui ne sont pas encore éligibles pour s’enrôler ont commencé à sortir leur travail en solo. Pendant ce temps, le premier membre du groupe à s’enrôler Jin a pris ses fonctions mardi (13 décembre). Avant de commencer ses 18 mois en uniforme, Jin, 30 ans, a montré sa tête nouvellement rasée sur l’application coréenne Weverse, plaisantant en disant que son look est “plus mignon” que prévu (h/t GENS).

Mais j-hope n’était pas seul à Times Square. Avec l’hôte résident Ryan Seacrestdeux big bands ont complété la liste des performances au centre du monde sur NYE. Duran Duran et Nouvelle édition les deux se sont réunis pour interpréter leurs tubes en direct du centre de toute l’action de NYE également !

