J-Hope obtient une deuxième entrée en solo sur le Billboard’s HOT 100 avec le single de pré-sortie ‘More’

Les membres de BTS Jimin, Jin, Jungkook, V, RM, J-Hope et Suga ne ménagent aucun effort pour surprendre leurs fans alors qu’ils ont commencé à annoncer leurs aventures en solo. J-Hope est fin prêt pour la sortie de son prochain album solo Jack in the Box.

J-Hope est le premier membre à annoncer en solo, la deuxième entrée solo de Singer est maintenant sur Billboard Hot 100. Récemment, Billboard a partagé cette nouvelle sur Twitter et a écrit : « J-Hope’s “More” fait ses débuts au n ° 82 sur le #Hot100 de cette semaine. . C’est sa deuxième entrée en solo sur le palmarès, après “Chicken Noodle Soup” en 2019. »

J-Hope, membre du BTS, a offert à ARMY sa pré-sortie MORE (sortie le 1er juillet) avant de sortir son premier solo Jack In The Box. Après avoir reçu un immense amour de la part des fans, le chanteur a écrit une lettre à ses sympathisants, sur Weverse.

L’album complet de J-Hope sortira le 15 juillet, il a donc partagé un message avec ses fans. Comme traduction oer sur Twitter, J-Hope a écrit : « Je ne sais pas comment tu as pu l’écouter mais j’ai toujours voulu te montrer des choses plus cool. Et je pense qu’il y a toujours eu un désir immature qui a toujours pensé à des choses que je pourrais personnellement vous montrer en tant que J-Hope de BTS !!!”

Il a ajouté: “Je pense qu’aujourd’hui est le jour où je peux réaliser ces désirs … Je me sens reconnaissant, peut-être aussi désolé pour de nombreuses ARMYs du monde entier d’avoir accepté ces pensées et ces émotions ensemble !!!”

Son album Proof est en tête du classement japonais Oricon, Weekly Album Ranking. Selon le classement Oricon publié le 24 juin, l’album Proof de BTS a obtenu 546 373 points entre le 13 juin et le 19 juin et a dépassé le classement hebdomadaire des albums, selon Global Economic.

Leur agence Big Hit Music a déclaré: “Les 540 000 points de BTS étaient les points les plus élevés pour l’hebdomadaire Oricon. Pendant ce temps, le groupe de garçons sud-coréen BTS organisera un concert mondial pour soutenir la candidature du pays à accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan.

Le président de HYBE, Bang Si-Hyuk, et le PDG Park Jiwon, et le maire de Busan Metropolitan City Park Heong-joon ont signé un protocole d’accord ce matin à l’hôtel de ville métropolitain de Busan pour promouvoir la candidature de Busan à l’Exposition universelle 2030. Comme Dans le cadre de l’accord, BTS, en tant qu’ambassadeurs, organisera le concert mondial de Busan dans le but d’amener l’Exposition universelle de 2030 à Busan.