J-Hope, membre du BTS, a été baptisée « chérie qui marche » par Becky G, qui raconte comment ils ont gardé secrète la performance de Lollapalooza [Watch Video]

Les fans de BTS connus sous le nom d’ARMY adorent l’amitié entre J-Hope et Becky G qui ont collaboré ensemble pour la chanson Chicken Noodle Soup. Nous avons vu leur toute première performance live au Lollapalooza à Chicago. Les fans sont devenus fous lorsque le chanteur d’Arson et Becky G sont montés sur scène. Que ce soit leur performance ou le câlin qu’ils ont partagé, c’était une surcharge de gentillesse. Dans une interview accordée à une chaîne sur le tapis rouge de l’événement Variety’s Power Of Young Hollywood, Becky G a dévoilé la façon dont ils l’ont gardé secret des ARMYs et des fans. Elle a dit qu’elle était arrivée un jour plus tôt et qu’elle s’était entraînée au fil du temps en grand secret pour cette énorme surprise.

Becky G a déclaré que J-Hope était un corazoncito ambulant, ce qui se traduit par un amoureux ambulant. Les deux sont amis depuis Chicken Noodle Soup. Elle a dit qu’ils se surveillaient de temps en temps. Chicken Noodle Soup a été la première collaboration de J-Hope et une réussite. Becky G, née de parents mexicains américains, est une artiste latine de premier plan.

#Becky G appel #jhope un “corazoncito ambulant” (amoureux) fait fondre nos cœurs. Merci Hobi @BTS_twt et @iambeckyg pour nous avoir surpris avec cette performance live impressionnante et inoubliable de CNS à @lollapalooza. Équipe Hobecky pour la vie ! ?pic.twitter.com/8aaxlPZxH3 Le Hobi Lab ???????? (@thehobilab) 12 août 2022

J-Hope, membre du BTS, a très bien fait la promotion de son premier album Jack In The Box. D’une soirée d’écoute qui a été honorée par certains des meilleurs musiciens hip-hop coréens à des interviews limitées mais significatives sur le concept et le parcours derrière Jack In The Box. Ses paroles ont impressionné les meilleurs en Corée. Les fans espèrent que J-Hope viendra en Inde pour Lollapalooza en 2023. Il se tiendra à Mumbai. À partir de maintenant, tous les membres du BTS se concentrent sur le concert de Busan, qui est une question d’importance nationale.