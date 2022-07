J-Hope de BTS partage la liste complète des titres de son premier album solo ; voici quand il sortira

Depuis que les membres de BTS ont annoncé leur prétendue pause pour se concentrer sur leur carrière solo, tous les regards sont tournés vers le septuor et ce qu’ils ont à offrir à leurs fans connus sous le nom d’ARMY. Actuellement, c’est J-Hope, membre du BTS, qui fait beaucoup de bruit. C’est grâce à son prochain album intitulé “Jack in the Box”. C’est son premier album solo et les fans sont super excités. Il s’est rendu sur son compte Instagram pour révéler la liste des pistes de l’album et cela semble assez intéressant.

L’album se compose de 10 chansons intitulées ‘Intro’, ‘More’, ‘Pandora’s Box’, ‘Stop’, ‘= (Equal Sign)’, ‘Music Box: Reflection’, ‘What if’, ‘Safety Zone’, ‘ Avenir’ et ‘Incendie criminel’. Il a partagé une vidéo annonçant toutes les chansons. Les deux chansons principales de l’album seraient More et Arson. La chanson More est déjà sortie et ARMY ne peut pas se remettre de son swag dans la chanson.

‘ouais, j’ai soif’ se répète dans ma tête depuis le 1er juillet Continuez à diffuser #jhope_MORE le premier morceau de l’album #JackInTheBox par #jhope (@BTS_twt)https://t.co/VzTyqUxlPF lexy D-8 JITB ? (@tantwts) 8 juillet 2022

? je vote pour #jhope_MORE du #JackInTheBox album de #jhope_MORE (@BTS_twt) comme mon choix de chanson tendance. 504 Parichehr Pooyazadeh (@parichehr_versi) 8 juillet 2022

Merci Angel HOBI ?? @BTS_twt Jack in the Box Fighting ? J’écoute ma chanson préférée #jhope_MORE par #jhope (@BTS_twt) Le prochain album #JackInTheBox sera légendaire ! sev | (@brokeArmyOT7) 8 juillet 2022

Quand sortira l’album ?

L’album Jack In The Box devrait sortir le 15 juillet. On ne peut pas rester calme !