J-Hope de BTS fait vibrer Lollapalooza : de Becky G le rejoignant sur scène à l’avatar maléfique de Hobi ; voici 7 moments inoubliables de ses débuts en solo sur scène

J-Hope, membre du BTS, n’a laissé aucune miette au festival Lollapalooza. Le danseur principal, le rappeur et le sous-chanteur de BTS ont joué pendant plus d’une heure au festival. Il a chanté toute sa discographie sauf Mama pour une foule de plus d’un lakh. Il s’agit de la participation la plus élevée pour un événement réservé aux membres du BTS. Le stade SoFi de Las Vegas a une capacité de 70 000 places. J-Hope a été rejoint sur scène par la chanteuse latino Becky G. Ils ont collaboré pour la chanson, Chicken Noodle Soup dans le passé, et y ont joué pour le public. Les membres de TXT, Jimin et Bang PD ont applaudi J-Hope depuis les tribunes. Le Golden Hyung de BTS a admis qu’il était stressé de salir le nom de BTS s’il ne faisait pas bien. J-Hope s’est entraîné quotidiennement pendant six heures et plus pour offrir une soirée parfaite à la foule. Même les habitants l’ont adoré. Voici un rembobinage de ses moments…

J-Hope et Becky G sur scène

Elle l’a rejoint alors qu’ils chantaient et dansaient sur la soupe au poulet et aux nouilles. Becky G a dit qu’elle était fière de son frère, J-Hope qui le tuait. Les deux ont également partagé un câlin.

J-Hope a fait une nouvelle choré de Dynamite

Ce fut une énorme surprise pour le public. Personne ne s’attendait à une nouvelle version dance de Dynamite sur scène. Jimin a déclaré qu’il n’en avait pas non plus informé les membres.

Me encant la nueva coreograf a de Dynamite (remix tropical) , est re genial! Muero por ver a los Tannies haci ndola. #HOBIPALOOZA #jhopeAtLollapalooza @BTS_twtpic.twitter.com/hSbRZtll8X Luly ?? Tu me manques Mimi. (@GumPjk) 1 août 2022

J-Hope jurant en anglais

Il y a quelque chose aux États-Unis qui enlève le côté sauvage du membre BTS. On se souvient de Make Some MotherF**king Noise de Joon et de Holy Shit de Taehyung. Jung Hoseok a également beaucoup maudit (selon les normes BTS) sur scène.

compilation rapide de la malédiction de hoseok pic.twitter.com/nFepNZw4y1 amberthv. lent (@kthseoulove) 1 août 2022

L’entrée de J-Hope sur la scène Lollapalooza

Fidèle au thème de Jack In The Box, J-Hope est sorti d’une boîte avec de l’énergie électrique sur scène. Ses longs cheveux étaient parfaits pour se cogner la tête. Sir Jung Hoseok a rendu les fans fous et comment.

LA FAÇON DONT HOSEOK S’EST SORTI DE LA BOÎTE. C’EST L’ENTRÉE. #HOBIPALO0ZA pic.twitter.com/YTbu5E8Aj2 j-hope daily (@thehobiprint) 1 août 2022

BTS J-Hope s’imprègne du chant des fans

Le rappeur est allé wow en entendant le chant fort des fans. Avec ses longs cheveux, sa mâchoire ciselée et sa peau luisante, J-Hope était beau et sexy comme l’enfer. Nous pouvions ressentir ses émotions.

J-Hope, membre du BTS, vibre sur Blue Side

La chanson Blue Side de sa mixtape Hope World est appréciée des fans d’ARMY et de J-Hope. Cela parle de son côté émotionnel plus introverti, qui est caché aux fans. Il a vraiment senti la chanson avec les fans créer un moment épique sur cette scène.

Ce moment pour ‘Blue Side’ avec tant de foules de soutien est si émouvant ? Veuillez regarder ses paroles écrites pour cette chanson et vous saurez et ressentirez des émotions jhope ici ???? #jhope #Lollapalooza #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/7qEq7tWdYK (@quetieee) 1 août 2022

J-Hope, membre du BTS, commet un incendie criminel à Lollapalooza

Arson, la chanson de Jack In The Box a fait forte impression avec les deux clips, More et Arson. Ce dernier est un chef d’oeuvre. J-Hope a recréé cette marche d’Arson pour son clip vidéo.

Il s’agissait d’une courte compilation de tous les grands moments de J-Hope, membre du BTS, sur la scène Lollapalooza à Chicago. Le maire de la ville a accueilli Hobi sur scène. BTS se prépare maintenant pour le concert de Busan.