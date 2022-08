J-Hope de BTS brûle la scène avec sa performance électrisante à Lollapalooza, Jimin, Becky G acclame le chanteur

Les membres de BTS savent comment épater les fans avec leurs performances électrisantes. J-Hope, qui a récemment sorti son album solo Jack In The Box, a conquis les cœurs avec sa récente performance au Lollapalooza à Chicago.

Il n’a rien négligé pour rendre BTS ARMY et ses fans fiers. Non seulement les fans, mais Jimin et Becky G ont été vus en train d’encourager le chanteur de K-pop lors du concert. Les fans ont inondé les réseaux sociaux avec sa vidéo du concert et #HOBIPALOOZA a commencé à devenir tendance.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: «Malgré le retard continu du flux en direct et le fait que je me sente très nauséeux, je suis si heureux de m’être réveillé pour Hobi. Quel artiste de haut niveau cet homme est. Si fier.”

Un autre a dit : « Vous avez fait un super boulot, hobi, merci d’avoir enflammé la scène ! vous sur fireeeee ps. plus de photos dans quelques minutes. je travaille actuellement mais j’ai dû me faufiler et regarder le livestream de hobipalooza sur weverse lol.”

Regarde:

Mesdames et messieurs, ceci n’est qu’UN membre de BTS. Il nous en reste encore 6. Allons-nous même survivre ?? Je ne vais pas bien!! OH MON DIEU! #jhopeAtLollapalooza #JHOPE https://t.co/SQFdTbWK8m— Deuxième épouse de JungKook (@Jungkook2ndWife) 1 août 2022

HOSEOK, VOUS ÊTES irréel, LA PERFECTION ABSOLUE, L’ARTISTE ET INTERPRÈTE LE PLUS PHÉNOMÉNAL DU MONDE !!! JE SUIS COMPLÈTEMENT IMPRESSIONNÉ ET SOUFFLÉ SKJSHGKJHSGS J-HOPE ARTISTE DE CLASSE MONDIALE !

LOLLAPALOOZA PERSONNAGE PRINCIPAL J-HOPE !

TELLEMENT FIER DE VOUS J-HOPE !#HOBIPALOOZA #jhopeAtLollapalooza @BTS_twt— J-HOPE—JACK DANS LA BOÎTE ! (@bestartistjhope) 1 août 2022

J-Hope a sorti son album solo le plus attendu Jack In The Box le 15 juillet. L’album de J-Hope Jack In The Box contient huit autres chansons aux côtés de MORE et Arson, il comprend Intro, Pandora’s Box, MORE, STOP, = (signe égal) , Boîte à musique : Réflexion, Et si…, Zone de sécurité, Avenir et Incendie criminel. Il est devenu le premier membre à s’annoncer en solo, sa deuxième entrée en solo est maintenant sur Billboard Hot 100.

Billboard s’est rendu sur Twitter et a écrit: “” More “de J-Hope fait ses débuts au n ° 82 sur le # Hot100 de cette semaine. C’est sa deuxième entrée en carrière en solo sur le palmarès, après “Chicken Noodle Soup” en 2019. »

J-Hope a sorti des photos conceptuelles de la version allégée de l’album Jack In The Box. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que la photo comportait une boîte avec l’impression « blackpink.com » dessus. Cela a éveillé les soupçons des fans de BTS ARMY et de BLACKPINK.

Le groupe BTS est l’un des groupes les plus aimés au monde, chaque membre a un énorme fan suivant. Le groupe comprenait V, RM, Jimin, Jungkook, Jin, J-Hope et Suga. Le groupe a été découvert en 2010, avait sorti son premier album en 2013.