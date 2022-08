J-Hope de BTS, alias Jung Hoseok, est le membre le plus effrayant – voici pourquoi

BTS ARMÉE aujourd’hui nous sommes ici avec un Bombe Bangtan avec le septuor RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. C’est de la Le beurre Époque et caractéristiques Jung Hoseok alias Hobic’est le côté effrayant. Oui, vous avez bien lu. J-Hope est généralement considéré comme le rayon de soleil de BTS, la personne la plus joyeuse. Cependant, il y a des moments où il perd aussi son sang-froid. Et quand J-Hope perd son sang-froid, il est le membre le plus effrayant du BTS. La seule chose qui peut faire Hobi effrayant, c’est quand quelqu’un fait une gaffe pendant une chorégraphie, n’est-ce pas ARMY?

Pourquoi J-Hope est le membre le plus effrayant

Ainsi, ARMY, nous sommes tombés sur une vidéo dans laquelle le membre aîné de BTS, Kim Seokjin, alias Jin, est vu en train de rire de bon cœur tandis que J-Hope est assez sérieux et un peu furieux aussi. La raison en est que Kim Namjoon, alias RM, s’amuse avec la chorégraphie de Butter. Les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​​​interprété leur populaire single Butter au Stephen Colbert Show. Et pendant la prise, RM a foiré la chorégraphie vers la fin. Lorsque Jin et Hobi regardaient la bande vers la fin, Jin a été vu en train de rire de bon cœur tandis que J-Hope semble tout à fait sérieux à propos de tout cela. Regardez la vidéo ici:

J-Hope est très pointilleux sur la chorégraphie

En tant que responsable de la danse pour BTS, J-Hope s’occupe également de la chorégraphie. Donc, quand quelqu’un fait une gaffe, J-hope l’attrape immédiatement et lui fait tout refaire. Cela a été vu lors de la chorégraphie de remix Megan Thee Stallion X Butter des 3J. Ils s’entraînaient et tiraient encore et encore. Jusqu’à ce qu’ils aient raison.

Les membres de BTS révèlent le côté effrayant de J-Hope sur Run BTS

Chaque fois que les membres du BTS font une erreur dans la chorégraphie, ils regardent naturellement J-Hope qui les regarde déjà. C’est comme s’il l’obtenait par télépathie. C’est drôle et aussi une chose très admirable à propos de Hobi, vous ne trouvez pas ?