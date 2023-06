J. Crew lance une vitrine virtuelle de maison de plage pour le 40e anniversaire

J. Crew maison de plage virtuelle. Avec l’aimable autorisation de J. Crew

Dans une maison de plage aux galets bruns nichée derrière des tiges de roseaux, les clients de J. Crew découvrent une nouvelle expérience de magasinage. Juste au-delà d’un ensemble de marches en bois et d’un porche enveloppant, les acheteurs peuvent explorer une série de pièces lambrissées de blanc, un hangar à bateaux et un phare secret qui mettent en lumière l’histoire de la marque et certains de ses vêtements les plus populaires. À l’intérieur des chambres, les acheteurs peuvent parcourir les vestes de grange, les pulls à col roulé et les maillots de rugby. Dehors, sur le porche, des maillots de bain sont exposés sur une corde à linge. Alors que les clients peuvent sélectionner et acheter des articles comme ils le feraient dans n’importe quel magasin J. Crew, la maison de plage présente une différence essentielle : elle est entièrement virtuelle. Pour marquer le 40e anniversaire de J. Crew, la marque lance vendredi sa première expérience d’achat immersive avec la plateforme de commerce électronique Obsess, qui crée des magasins virtuels en 3D pour les détaillants auxquels les clients peuvent accéder depuis leur téléphone ou leur ordinateur portable. Derek Yarbrough, directeur marketing de J. Crew et Madewell, a déclaré à CNBC que la société prévoyait une série d’événements pour célébrer l’anniversaire de la marque. Mais ils ont tendance à se trouver dans des endroits comme New York et Los Angeles, ce qui limite le nombre de personnes pouvant y assister, a-t-il déclaré. « Avec Obsess, nous cherchions vraiment à avoir une activation passionnante que nous pourrions exécuter pour un public plus large et atteindre davantage de personnes qui aiment la marque d’une manière plus large », a déclaré Yarbrough dans une interview. « Nous voulions vraiment que ce soit un passeport pour explorer le monde de J. Crew … et pendant que l’équipe réfléchissait à ce sujet, il était un peu évident de prendre la forme d’une maison de plage. »

Obsess a été lancé en 2017 par son PDG, Neha Singh, un ancien Google ingénieur logiciel. Il vise à transformer les achats en ligne traditionnels en quelque chose de plus immersif, afin que les acheteurs restent engagés plutôt que de perdre tout intérêt alors qu’ils défilent sans cesse pour leur prochain achat. Dans les vitrines virtuelles d’Obsess, les clients peuvent créer leurs propres avatars. Selon le détaillant, ils peuvent également jouer à des jeux qui peuvent débloquer plus de contenu, des promotions ou d’autres bonus qui les maintiennent plus longtemps dans les magasins virtuels, a indiqué la société. « Ce que fait notre plate-forme, c’est qu’elle permet aux marques de créer une expérience numérique beaucoup plus riche et immersive qui emprunte l’interface du jeu », a déclaré Singh. « Aujourd’hui, l’expérience est tellement générique. À part la police et la couleur, il n’y a vraiment aucune différenciation entre la présence numérique des marques, mais leur présence physique dans le commerce de détail est si différente. Alors, comment pouvons-nous intégrer certains de ces éléments en ligne ? »

Les vitrines virtuelles se multiplient

De nombreux détaillants ont vu le métaverse, un monde virtuel qui a offert une autre plate-forme possible pour vendre des produits, comme la nouvelle technologie en vogue tout au long de l’année dernière. Beaucoup de ces mêmes entreprises l’ont maintenant largement oublié, alors que les progrès de l’intelligence artificielle sont passés au premier plan des esprits des chefs d’entreprise un an plus tard. Alors que le métaverse est peut-être mort – pour l’instant – les vitrines virtuelles se développent. Obsess alimente désormais plus de 200 magasins virtuels dans lesquels des dizaines de millions d’acheteurs ont visité et acheté des produits. Les clients de l’entreprise incluent American Girl, Elizabeth Arden, Dior, Ralph Lauren, Corona, Laneige, Crocodile Entraîneur, Mattel Maybelline, Johnson & Johnson et même NBCUniversal, entre autres. Les vitrines virtuelles permettent aux détaillants d’apporter une version du métaverse à leurs clients, sans avoir besoin de couvre-chefs coûteux ou d’autres obstacles à l’entrée.

« La technologie ne s’arrête jamais, et elle va continuer à progresser, mais elle doit être conviviale, n’est-ce pas ? Et certaines parties de [the metaverse] ne sont pas encore conviviaux », a déclaré Singh. « Nous avons lancé l’entreprise avant que le métaverse ne soit un sujet à la mode, et il s’agissait en fait de : comment pouvons-nous utiliser les dernières technologies pour réellement créer une meilleure expérience client ? » Lorsque le commerce électronique est né dans les années 1990, Amazon a ouvert la voie avec sa librairie en ligne, qui comportait un fond blanc et des icônes de livres avec un texte les décrivant. Depuis lors, peu de choses ont changé en ce qui concerne l’interface de base des achats en ligne. « Si vous pensez au commerce électronique, le type d’interface typique aujourd’hui, c’est une grille de vignettes sur fond blanc ; que vous fassiez du shopping pour la mode, la beauté ou la maison, c’est vraiment la même chose », a déclaré Singh. « L’interface ressemble à une base de données qui n’a vraiment pas changé depuis 25 ans [since] il a d’abord été créé. »

Gamifier les achats, stimuler l’engagement

Les acheteurs qui se dirigent vers la boutique virtuelle de J. Crew peuvent accéder à une série de jeux interactifs, notamment une chasse au trésor et un quiz sur les couvertures de catalogue, où les clients seront invités à deviner en quelle année ils ont été publiés. Une fois qu’ils ont traversé toutes les pièces et terminé les quêtes, les acheteurs ont accès au phare secret.

« Nous constatons en fait un taux d’ajout au panier 10 fois plus élevé si les gens s’engagent et terminent le jeu. Donc, généralement maintenant, dans tous nos magasins virtuels, il y a un élément de gamification, et c’est très naturellement intégré dans le flux de le magasin », a déclaré Singh. « Plus vous pouvez rendre l’expérience intéressante et garder les gens engagés et leur donner du contenu et des jeux, plus ils achètent », a-t-elle déclaré. Certaines entreprises offrent des remises ou des promotions en tant que « prix » pour avoir terminé un jeu, ce qui pourrait contribuer à augmenter les taux de paiement. Obsess a déclaré qu’un de ses clients, une marque de bijoux de luxe, a déclaré que la valeur moyenne des commandes dans sa boutique virtuelle était supérieure de 111 % à celle de son site de commerce électronique traditionnel. Cependant, Yarbrough de J. Crew a déclaré qu’il était très enthousiaste quant à la durée pendant laquelle le magasin virtuel pourrait maintenir l’engagement des clients.

