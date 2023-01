J. Cole sort une nouvelle chanson “Procrastination (Broke)”

J. Cole revient d’une pause et trouve l’inspiration sur YouTube après avoir recherché ‘J. Cole Tape Beat.’

Depuis la sortie de L’intersaison en mai 2021, Jermaine a récupéré ses chèques de tournée et de performance et est retourné en hibernation. Il n’est pas le seul à mettre toute sa vie sur Internet pour que le monde entier puisse la voir. En termes simples, il veut que vous vous concentriez sur son art et que vous l’appréciiez. Néanmoins, les gens prennent cela comme un signe qu’il n’est jamais en ligne, mais sa dernière version montre qu’il est toujours connecté numériquement.

J. Cole sort “Procrastination (Broke)” après avoir trouvé l’inspiration en cherchant “J. Cole Type Beat’ sur YouTube et connexion avec le producteur Bvtman

Hier, J. Cole a surpris les fans en publiant une nouvelle chanson après près de deux ans de sécheresse. L’histoire derrière la chanson est encore plus polarisante. Selon XXL, L’honcho en chef de Dreamville cherchait l’inspiration et a recherché “J. Cole Type Beat. Il a choisi le premier qui est venu qui appartenait au producteur Bvtman et a enregistré sur ce rythme. La couverture de la chanson est un message sincère de sa part à Bvtman à propos de la chanson.

“Cette chanson devrait vivre sur votre chaîne et servir de remerciement à vous et à tous les producteurs qui préparent et partagent leur travail avec le monde”, lit-on dans le message de Cole. “C’est un million d’artistes là-bas en ce moment, tout comme moi, affamés et cherchant chaque jour quelque chose pour déclencher un mot, une mélodie, un crochet, un couplet, une punchline, un moyen de se défouler ou un moyen de couper à travers… Sur un jour où je ne trouvais pas beaucoup de motivation, je cherchais n’importe quoi pour m’inspirer. Par curiosité, j’ai tapé ‘J. Tapez Cole beat’ dans YouTube. Le vôtre a été le premier que j’ai vu. J’ai appuyé sur play, je me suis concentré et j’ai écrit ceci.

Une chose que vous pouvez dire à propos de Dreamville, c’est qu’ils bénissent toujours leurs fans de la manière la plus organique et la plus inimaginable possible.

Vous pouvez écouter “Procrastination (Broke)” ci-dessous.