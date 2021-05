J Cole rejoint l’équipe de basketball du Rwanda

La star du rap américain J. Cole a signé avec les Patriots du Rwanda et jouera en tant qu’attaquant dans la première Basketball Africa League, soutenue par la NBA, qui débutera dimanche dans la nation d’Afrique de l’Est.

Le rappeur et producteur de musique primé, dont le nom complet est Jermaine Lamarr Cole, 36 ans, a pratiqué ce sport au lycée et à l’université et rêve depuis longtemps d’une carrière de basket-ball professionnelle.

Son nom figurait sur la liste de 13 joueurs publiée vendredi soir par l’entraîneur-chef des Patriots, Alan Major. Cole jouera sous le maillot numéro 15 de l’équipe représentant le Rwanda dans la BAL.

«J. Cole est un très bon tireur. Nous l’avons choisi parce qu’il a un QI vraiment élevé pour le match », a déclaré à l’AFP Haydee Ndayishimiye, chef des opérations des Patriots.

«Il a une histoire de jouer le jeu… Nous avons juste pensé qu’il était un bon match avec l’équipe et comme nous l’avons vu dans la pratique, il se débrouille bien avec l’équipe. Pendant qu’ils s’entraînent avec lui, ils ont l’air bien là-bas. Il félicite vraiment l’équipe », a-t-elle ajouté.

Ndayishimiye a déclaré que le contrat de Cole était confidentiel et qu’il ne serait avec l’équipe que pour la durée du tournoi.

Cole jouera dimanche lors du match d’ouverture du tournoi entre les Patriots et le Nigérian Rivers Hoopers.

Le tournoi BAL se déroulera jusqu’au 30 mai.

La première édition de l’événement des 12 clubs était prévue pour l’année dernière, mais a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président de la BAL, Amadou Fall, a déclaré que la ligue «fournira une plate-forme aux joueurs d’élite de tout le continent pour montrer leur talent et inspirer les fans de tous âges».

Le BAL est soutenu par la Fédération internationale de basketball et la National Basketball Association, basée aux États-Unis.

Ce sera la première ligue professionnelle sponsorisée par la NBA aux États-Unis.

Les débuts rwandais de Cole interviendront deux jours après la sortie de son sixième album studio «The Off-Season», un clin d’œil à son amour du basket.

« Je suis à un moment de ma vie où je me dis, vas-tu faire ça pour toujours? », A déclaré Cole dans une récente interview avec Slam, un magazine de basket-ball américain.

