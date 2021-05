J. Cole, Miranda Lambert et Bebe Rexha sortent une nouvelle musique

C’est vendredi, ce qui signifie qu’il y a un tas de nouvelles musiques pour nous transporter tout au long du week-end.

Cette semaine, nous avons un buffet de projets d’artistes de différents genres, du nouvel album country de Miranda Lambert, Jon Randall et Jack Ingram « The Marfa Tapes » au single optimiste et motivant « Higher Power » du groupe de rock britannique Coldplay.

Les sœurs pop Aly et AJ sont de retour avec un nouvel album studio, qui, selon elles, capture « cette énergie de la côte ouest » sur le projet de 12 titres.

Le rappeur J. Cole taquine également son prochain album avec la sortie de son nouveau single, intitulé « Interlude ».

Voici ce que nous ajoutons à nos listes de lecture.

Miranda Lambert, Jon Randall et Jack Ingram, ‘The Marfa Tapes’

Cette collection non vernie de 15 chansons des conteurs country Lambert, Ingram et Randall ouvre une porte sur la campagne de Marfa, au Texas, et un paysage du sud-ouest où le trio dit que des étoiles sans fin remplissent le ciel nocturne et que les photos ne peuvent pas rendre justice au lever du soleil. «J’espère que parce que les gens n’étaient pas là avec nous, après avoir parcouru tout l’album, (ils sentent) qu’ils l’étaient», a déclaré Lambert au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY.

«Les bandes Marfa»: Comment Miranda Lambert, Jon Randall et Jack Ingram ont exploité la magie de l’ouest du Texas

Weezer, «Van Weezer»

Rien sinon adroit, les rockers de longue date de Weezer ont canalisé leurs metalheads intérieurs pour leur 15e album studio. Les fans de KISS, Van Halen et Metallica apprécieront les riffs et les sensibilités sonores créés comme une ode au hard rock. Il s’agit du deuxième album de Weezer en 2021, après leur premier album orchestral «OK Human» en janvier.

J. Cole, «Interlude»

Le rappeur J. Cole a sorti un nouveau single intitulé « Interlude » avant son prochain album « The Off-Season » attendu le 14 mai.

« ça peut monter ça peut descendre … de toute façon je suis prêt ‘interlude’, » le rappeur tweeté à propos de son single de deux minutes. « Rendez-vous dans une semaine The Off-Season. »

« Interlude » se concentre sur les hauts et les bas de la vie et de la violence armée.

J. Cole a annoncé son sixième album studio 4 mai sur Twitter: « Sachez simplement que cela a duré des années. Mon nouvel album The Off-Season est disponible partout le 14/05. »

Van Morrison, ‘Dernier projet d’enregistrement: Volume 1’

Le musicien nord-irlandais Morrison suit les chansons anti-lockdown de l’année dernière avec un commentaire de 28 titres sur la vie moderne. Son 42e album couvrant le genre comprend des titres tels que «Pourquoi êtes-vous sur Facebook?», «Ils possèdent les médias» et «The Long Con».

Les utilisateurs de médias sociaux ont critiqué le dernier projet de Morrison, qui semble exprimer ses griefs avec les médias et critiquer les médias sociaux avec des paroles comme « Pourquoi vous souciez-vous de la tendance? // Votre vie est-elle aussi vide et triste? »

Critique musical Dan Ozzi tweeté: « en général, je n’ai pas de problème avec van morrison et morrissey ruinant leur héritage en devenant de vieux bigots têtus, mais je pense qu’ils devraient être obligés de fusionner en un seul gars pour notre commodité. Ce serait beaucoup plus facile s’ils les deux sont simplement passés par van morrissey. «

En réponse au tweet de Morrison annonçant son nouvel album, un autre utilisateur @ Lauriemac916 a écrit: « La musique signifie quelque chose pour moi, pour la plupart des gens, j’en suis sûr. J’ai adoré votre musique. Je suis triste de ne plus pouvoir l’écouter. »

Bebe Rexha, « De meilleures erreurs »

Suite tant attendue de Rexha à ses débuts en 2018 «Expectations» (qui lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure nouvelle artiste), «Better Mistakes» cherry choisit les meilleurs genres pour la voix unique de Rexha. Elle a fait appel à quelques clichés pour des collaborations, notamment Doja Cat sur «Baby, I’m Jealous», Travis Barker sur «Break My Heart Myself» et Lil Uzi Vert sur «Die for a Man».

Aly & AJ, « Une touche de rythme vous met debout sur vos pieds, vous fait sortir et ensuite au soleil »

Quatorze ans après leur dernier album studio, le duo pop Aly & AJ est de retour avec l’album studio « A Touch of the Beat Gets You Up on Your Feet Gets You Out and Then Into the Sun ».

Les sœurs Alyson et Amanda Michalka sont venues prêtes avec leur soumission pour l’album de l’été avec leur dernier projet, qui comprend des morceaux décontractés qui donnent envie de conduire sur la plage avec le toit en bas.

«Aly et moi voulions capturer et mettre en bouteille cette énergie de la côte ouest de la musique que nous aimions grandir», a déclaré AJ Michalka à Vogue dans une interview publiée vendredi. comme nous l’avons accompli.

Coldplay, « puissance supérieure »

Coldplay continue de nous montrer pourquoi ils existent depuis si longtemps.

Le groupe a sorti son dernier single « Higher Power », produit par le producteur primé aux Grammy Awards Max Martin, qui est connu pour ses succès emblématiques comme « I Want It That Way » de Backstreet Boys et « Shake It Off » de Taylor Swift.

Le single optimiste dégage des vibrations estivales – et des vibrations extraterrestres. Le groupe britannique l’a créé pour la première fois à Thomas Pesquet, le commandant de mission de la Station spatiale internationale.

Lors d’une interview avec Zane Lowe d’Apple Music vendredi, le leader de Coldplay Chris Martin a expliqué l’origine de « Higher Power ».

« Il est venu sur un évier de cuisine. Un lavabo de salle de bain. Et puis le titre, » Puissance supérieure « , avait été autour depuis un certain temps », a déclaré Martin. « Je pense qu’avec de bonnes chansons, au moins, elles sont comme leurs propres choses que vous attrapez. Parce que vous savez juste que cela n’a rien à voir avec vous. J’ai un accord avec moi-même. Il a fallu un certain temps pour le négocier, mais nous sommes parvenus à un accord. Mais pour dire que si quelque chose vous appelle, vous devez y aller et le faire. «

Contribution: Matthew Leimkuehler, Tennessean