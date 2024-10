J Balvin, Tekashi et les plus célèbres personnes impliquées dans la récupération de « El Taiger »

Son muchos los famosos que se han sumado con mensajes de apoyo para el reggaetonero cubain José Manuel Carbajal Zaldívarmieux connu comme moi « El Taïger »qui se retrouve hospitalisé et luchando por su vida tras recibir un disparo en la cabeza el jueves pasado.

D’après les rapports de l’incident, « El Taiger » a été rencontré par les autorités dans la voiture le 3 octobre. Le célèbre est entré dans la troisième position des sièges de l’automobile et a été transporté à l’hôpital Jackson Memorial, à Miami, où il a été opéré et est dans une situation critique.

Un des premiers à réagir à cette notification J Balvinavec qui ‘El Taiger’ a collaboré au remix ‘Coronamos’, avec Coscullela, Mauvais lapin oui Bryant Myers.

Le Colombien est revenu sur son compte Instagram pour afficher dans la section historique le logo du reggaetonero, c’est-à-dire une lettre « T » mayúscula, donc au sens qui dépend de sa situation délicate de santé.

J Balvin partage un message en apoyo à « El Taiger ». J Balvin/Instagram

Dans cette même section, Tekashi 6ix9ine j’ai comparé une photo avec « El Taiger ». « Papá Dios, él está en tus manos », a écrit le rappeur avec ces palabras que tanto como familiares, amis et collègues de la musique ont répété dans les derniers jours.

6ix9ine se prononce sur le délicat état de « El Taiger ». 6ix9ine/Instagram

Por su parte, su compatriota, el cantante y compositeur cubano Descemer Buenoj’ai comparé une photo avec votre « hermano » et j’ai immédiatement récupéré pour lui.

« Dios cuida de ti », écrit dans le alimentation sur Instagram, alors que la section historique a révélé qu’il avait reçu un appel d’Enrique Iglesias impatient de saluer la santé de « El Taiger ».

« Ayer m’a appelé Enrique très préoccupé par la situation critique de santé de José, me diant que seuls les Cubains sont avec ‘El Taiger’, le travail artistique dépend de sa récupération rapide », a commenté.

Descemer Bueno révèle qu’Enrique Iglesias est préoccupé par « El Taiger ». Descemer Bueno/Instagram

Les plus artistes qui envoient des messages souhaitent le meilleur à « El Taiger »

Randy Malcom, de Gente de Zona

« Estoy aquí, esperándolo, y él lo sabe. Tenemos une relation depuis des années. No estamos hablando de una nueva amistad… Tenemos que esperar y ver qué pasa ».

Jacob pour toujours

« Solo le pido a Dios qui salgas de cualquier cosa que haya pasado y nos volvamos a ver y me sonrías así como la última vez que te vi y me abraces así, mi hermano ».

Quién est le sospechoso de disparaître à « El Taiger » ?

Selon un rapport du Département de police de Miami, les autorités enquêtent sur Damián Valdez-Gallosoil y a 49 ans, pour l’interroger en relation avec l’intention d’assumer « El Taiger ».

La police offre une récompense de 5 000 dollars pour information que vous avez permis au cavalier de Valdez-Galloso, qui est un ami ou un connaisseur cubain.

« Nous pouvons confirmer à ce moment-là qu’il n’y a pas de suicide, que c’est un acte criminel sur lequel nous enquêtons. Nous avons recherché le señor Damián Valdez-Galloso, c’est un individu de 49 ans, qui réside à Hialeah », a déclaré le chef de la police de Miami, Manuel Morales.

