J. Alphonse Nicholson épouse sa femme Nafeesha lors d’une cérémonie à LA

P-Vallée la star J. Alphonse Nicholson et sa femme Nafeesha Nicholson ont enfin leur mariage de rêve après les revers continus de Covid.

La cérémonie de mariage de J. Alphonse Nicholson et de sa femme Nafeesha à Los Angeles

J. Alphonse a rencontré sa femme Nafeesha en 2016 alors qu’il avait du mal à joindre les deux bouts en tant que percussionniste, cherchant des pourboires dans les stations de métro de New York. Lorsqu’il ne battait pas des tambours en plastique pour obtenir des pourboires, il poursuivait une carrière d’acteur sur la côte ouest, se produisant dans des pièces de théâtre à Oakland, en Californie.

J. a proposé à Nafeesha juste avant que la crise de Covid arrête tout. Le couple, qui a tous deux des enfants issus de relations antérieures, s’est techniquement marié en 2020 car la pandémie de coronavirus leur a permis de passer plus de temps ensemble en famille. Les deux travaillaient auparavant comme un couple longue distance, mais ont emménagé dans un espace partagé à Los Angeles en 2020.

“Nous avons juste traîné et passé un bon moment et sommes tombés de plus en plus amoureux l’un de l’autre”, a révélé l’acteur dans une interview exclusive avec ESSENCE.Ce temps de qualité a scellé l’affaire pour J. et l’a incité à faire pression sur sa fiancée.

“Je lui ai dit, j’ai dit : ‘Écoute, je n’essaie pas d’attendre. Nous devons avoir ce mariage, mais je n’essaie pas d’attendre pour l’avoir. Alors est-ce qu’on peut juste descendre dans ce petit endroit, se marier, aller de l’avant et me mettre ma bague au doigt ? Elle en avait déjà un. J’en voulais un sur le mien. Nous avons donc fait en sorte que cela se produise et avons commencé à réfléchir à une date pour le mariage proprement dit.

Les Nicholson ont célébré leurs noces le 7 octobre 2022.

Lors d’une cérémonie époustouflante tenue au Vibiana, une cathédrale catholique formelle transformée en lieu d’événement au centre-ville de Los Angeles, les Nicholsons ont dit leur “oui” devant un groupe de 150 familles et amis. Parmi les participants figuraient les acteurs Lance Gross, Jerry O’Connell et Le Chi la star Miriam A. Hyman, qui ont été rejointes par leurs partenaires respectifs, la styliste Rebecca Gross, l’actrice Rebecca Romijn et FX’s Parenté l’actrice Sheria Irving.

Les invités ont été divertis par Adrien Marcel d’Oakland et ont également profité d’un jeu de percussions par le marié lui-même. J. Alphonse a rendu une dédicace spéciale à sa femme, revenant à ses débuts en tant que clin d’œil à sa croyance et à son soutien continus dans les rêves de son mari.

En plus de performances étonnantes, le rassemblement a invité les conseils des couples présents qui sont mariés depuis le plus longtemps. Les invités ont également apprécié la restauration par le chef de l’équipe mari et femme Neal Fraser et la chef Amy Knoll Fraser qui sont également propriétaires du lieu.

Le mariage des Nicholson comprenait également un bar à marijuana dans le cadre du partenariat de J. avec une société de cannabis appartenant à des Noirs, Fermes familiales Ball. Les invités ont pu profiter de ses pré-rolls “The Phonzie” comme faveurs de mariage. J. Alphonse est une ambassadrice de la marque pour l’entreprise et bien que Nafeesha ne fume pas, elle voulait que la passion de son mari pour le passage de bouffées de bouffées soit étendue aux invités.

“Parce que cela signifie tellement pour lui, cela signifie tellement pour moi aussi”, a déclaré Nafeesha.

Les Nicholsons ont déclaré à Essence qu’ils espéraient que leurs prochaines étapes comprendraient l’achat d’une nouvelle maison à Los Angeles à partager avec leurs enfants, âgés de 16 et 11 ans, équipée d’un jardin et d’une piscine. J. cherche également à développer sa carrière dans la réalisation et la production et Nafeesha prévoit de lancer sa première entreprise l’année prochaine. Le couple dit que leur objectif le plus important est « que nous continuions simplement à grandir et à nous aimer ».

Non seulement leur mariage était une ambiance entière, mais les Nicholsons nous donnent de sérieux hashtag «objectifs de couple».

Félicitations au couple, nous leur souhaitons tout le meilleur.