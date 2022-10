J. Alexander Kueng plaide coupable dans l’affaire George Floyd

Cela fait plus de deux ans que George Floyd a été assassiné par l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. Depuis lors, Chauvin a été reconnu coupable et condamné par un tribunal fédéral et un tribunal d’État et les trois autres anciens officiers impliqués dans l’incident qui a conduit à la mort de Floyd ont été condamnés par un tribunal fédéral.

Maintenant, deux des quatre officiers qui souhaitent probablement traiter Floyd comme s’il était un être humain devaient être jugés pour faire face à des accusations d’aide et d’encouragement au meurtre et à l’homicide involontaire coupable de Floyd. Mais juste avant le début de ce procès, l’un des accusés a plaidé coupable à l’une des accusations après avoir initialement plaidé non coupable.

Selon Radio Nationale Publique, J. Alexandre Kueng a accepté un accord de plaidoyer lundi matin qui l’oblige à plaider coupable d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. En retour, l’accusation de Kueng d’avoir aidé et encouragé le meurtre de Floyd sera abandonnée et il encourra probablement trois ans et demi de prison.

Dans l’accord de plaidoyer lu lundi, « Kueng a admis qu’il aurait dû connaître les dangers de « l’asphyxie positionnelle » en raison de sa formation de policier. Il a également admis avoir entendu Floyd dire qu’il ne pouvait pas respirer et qu’il avait cessé de parler, et que la «retenue de M. Floyd était déraisonnable dans les circonstances» et inconstitutionnelle », La radio publique du Minnesota a rapporté. Kueng avait rejeté un accord de plaidoyer antérieur.

Entre-temps, Tou Thao, le deuxième accusé qui a été jugé lundi, joue toujours dans nos visages. Il maintient son plaidoyer de non-culpabilité, mais au lieu d’un procès devant jury, Thao a accepté un procès devant banc, ce qui signifie que son sort sera décidé par un juge.

NPR rapporte que le L’État a accepté d’abandonner l’accusation de complicité de meurtre s’il était reconnu coupable lors du procès. Les témoins n’auront pas besoin de témoigner à nouveau, et à la place, les avocats obtiendront des preuves au tribunal d’ici le 17 novembre, selon le MPR. Le juge Peter Cahill disposera alors de 90 jours pour statuer sur l’affaire.

La peine présumée si Thao est reconnu coupable de complicité d’homicide involontaire coupable sera d’environ 48 mois, Les rapports de Jon Collins du MPR. Pendant la retenue mortelle de Floyd par Chauvin, Thao a empêché les passants d’intervenir.

Thao avait auparavant rejeté un accord de plaidoyer qui l’aurait obligé à plaider coupable et à recevoir une peine de 36 mois. Thao a dit que ce serait un “mensonge et un péché” pour lui de plaider coupable, La radio publique du Minnesota a rapporté.

Un “mensonge et un péché”, hein ? Imaginez essayer de devenir juste et religieux après avoir échoué à aider un homme qui plaidait pour sa vie avant de mourir sous le genou d’un autre flic.

Donc, pour ceux qui ont du mal à garder le score (ou ceux qui en ont juste fini et veulent que tous ces flics soient déjà enfermés) Chauvin a été reconnu coupable et condamné devant un tribunal fédéral et un tribunal d’État, les trois autres officiers ont été condamnés par un tribunal fédéral pour violation des droits civils de Floyd, Kueng et l’ex-officier Thomas Lane ont tous deux plaidé coupable devant un tribunal d’État et maintenant Thao est le dernier flic impliqué dans l’incident qui a conduit à la mort de Floyd qui prétend toujours qu’il n’a rien fait de mal.

En attendant, nous les voulons tous sous la prison à laquelle ils appartiennent.