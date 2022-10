J. Alexander Kueng, officier qui s’est agenouillé sur le dos de George Floyd, accepte de conclure un accord de plaidoyer

Un ancien officier de police de Minneapolis a plaidé coupable lundi d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le meurtre de George Floyd au moment même où la sélection du jury était sur le point de commencer. Un autre ancien officier a renoncé à son droit à un procès devant jury, mettant en place une procédure inhabituelle dans laquelle le juge rendra un verdict après que les avocats auront soumis des arguments écrits.

L’accord de plaidoyer pour J. Alexander Kueng prévoit 3 ans et demi de prison, les procureurs acceptant d’abandonner le chef d’accusation de complicité de meurtre au deuxième degré. Kueng est le deuxième officier à plaider coupable à l’accusation d’État, après Thomas Lane, qui a plaidé coupable plus tôt cette année.

Leur ancien collègue, Tou Thao, a rejeté un accord de plaidoyer plus tôt cette année, disant à un juge que “ce serait mentir” d’accepter un tel accord. Lundi, il a accepté de poursuivre une procédure modifiée appelée procès par preuve stipulée, dans laquelle il accepte certaines preuves contre lui et renonce à ses droits à un procès avec jury et à témoigner.

Les deux parties établiront des preuves convenues contre Thao et prépareront des arguments de clôture écrits. Ils les soumettront au juge Peter Cahill d’ici le 17 novembre, Cahill devant statuer sur la culpabilité ou l’innocence dans les 90 jours. Le processus comprend un accord pour abandonner l’accusation d’aide au meurtre si Thao est reconnu coupable de l’accusation la moins grave. Avec une telle condamnation, Thao écoperait probablement d’environ quatre ans de prison.

Tous les trois ont été reconnus coupables en février sur des chefs d’accusation fédéraux d’avoir délibérément violé les droits civils de Floyd, qui était noir. Lane a été condamné à 2 ans et demi dans l’affaire fédérale. Kueng a été condamné à trois ans et Thao a été condamné à 3 ans et demi, mais pour certains membres de la famille Floyd et des militants, les peines étaient trop faibles.

Floyd, 46 ans, est décédé le 25 mai 2020, après que l’officier Derek Chauvin, qui est blanc, l’ait cloué au sol avec un genou sur le cou de Floyd alors qu’il répétait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer. Le meurtre, capturé sur une vidéo de spectateurs largement visionnée, a déclenché des manifestations à Minneapolis et dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale.

Kueng est montré le 29 juin 2020. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Kueng a admis qu’il savait de par son expérience et sa formation que retenir une personne menottée dans une position couchée créait un risque substantiel et que la retenue de Floyd était déraisonnable dans les circonstances. . (Nicolas Pfosi/Reuters)

Kueng et Lane ont aidé à retenir Floyd, qui était menotté. Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd et Lane a maintenu les jambes de Floyd. Thao a empêché les passants d’intervenir pendant la retenue de 9 minutes et demie.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Kueng a admis qu’il tenait le torse de Floyd, qu’il savait de par son expérience et sa formation que retenir une personne menottée dans une position couchée créait un risque substantiel et que la retenue de Floyd était déraisonnable dans les circonstances.

Phrase concurrente

Le plaidoyer de Kueng l’a appelé à servir simultanément ses mandats d’État et fédéraux, tout comme Lane le fait.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par l’État et d’homicide involontaire coupable l’année dernière et purge actuellement une peine de 22 ans et demi dans l’affaire de l’État. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans pour cela et pour une affaire non liée impliquant un garçon de 14 ans. Il purge ses peines en même temps à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.

Kueng est noir, Lane est blanc et Thao est Hmong américain. Ils ont été reconnus coupables d’accusations fédérales en février après un procès d’un mois axé sur la formation des agents et la culture du service de police. Tous les trois ont été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux, et Thao et Kueng ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin pendant le meurtre.

Si Kueng avait été reconnu coupable d’avoir aidé et encouragé un meurtre au deuxième degré, il aurait été condamné à 12 ans et demi de prison.