J. Alexander Kueng et Tou Thao condamnés pour des accusations fédérales

Eh bien, c’est officiel ; les quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans la mort de George Floyd ont été condamnés à une peine de prison.

J. Alexander Kueng et Tou Thao étaient les deux derniers récalcitrants à monter à bord du train pour Getcho-A**-Up-Under-This-Jailsvillemais maintenant ils ont été condamnés après avoir été reconnus coupables d’accusations fédérales pour violation des droits civils de Floyd et passeront chacun au moins 36 mois en détention.

Selon CNNKuen—qui a maintenu le torse de Floyd pendant que Floyd était assassiné— a écopé de trois ans de prison. Thao—qui a retenu la foule pendant que Kueng maintenait le torse de Floyd pendant que Floyd était assassiné—reçu 3,5 ans. (Kueng aurait eu un peu moins de temps que Thao car *vérifie les notes* il était nouveau.)

Pendant ce temps, Thomas Lane—le troisième membre du Trois Stooges de sauvegarde de la brutalité policière—a été condamné la semaine dernière à 2 ans et demi de prison. Il a eu moins de temps que les autres parce que le juge Paul A. Magnuson a estimé que Lane avait joué un “rôle minime” dans l’incident en maintenant les jambes de Floyd…tandis que Thao a retenu la foule pendant que Kueng maintenait le torse de Floyd pendant que Floyd était assassiné. En parlant de quoi…

Tout cela vient après le chef meurtrier en charge Derrek Chauvin a été condamné plus tôt ce mois-ci pour des accusations fédérales de droits civils, ce qui lui a valu 21 ans supplémentaires en plus de sa peine d’État.

Kueng a choisi de garder la bouche fermée pendant la condamnation et Thao avait toute la possibilité de faire de même, mais il a choisi de faire une longue déclaration dans laquelle il a cité de nombreux versets bibliques, a expliqué comment il était «né de nouveau» après avoir été enfermé, et—*bâillement*– quelque chose sur la façon dont il aime Black Jesus et déteste les racismes maintenant, ou quoi que ce soit.

Courteney Ross, la petite amie de Floyd, n’y croyait pas.

“Je n’oublierai jamais que vous avez parlé aux spectateurs lorsque vous avez dit:” C’est pourquoi vous ne prenez pas de drogue “”, a déclaré Ross à Thao. “Personne ne mérite d’être traité comme moins. Ce n’est pas ainsi que Floyd traitait les autres.

Ainsi, les trois autres flics impliqués dans la mort de Floyd ont tous été condamnés. Maintenant, c’est à nous, en tant qu’individus, de décider si Kueng, Thao et Lane ont eu autant de temps qu’ils le méritaient. (Non. Négatif. Même pas. Nah. Non. Non en espagnol. Oui, mais le jour opposé. Nein. Nopesville. Ta-Nehishi NOPES. Je pense que non !)

“Les preuves ont montré que Kueng pensait sincèrement que M. Floyd souffrait d’un délire agité avec une surdose de drogue, et Thao croyait sincèrement que les agents avaient affaire à une surdose de drogue avec un possible délire agité”, Magnuson a écrit dans sa décision, qui a également noté que Kueng et Thao « ont chacun fait un diagnostic erroné tragique dans leur évaluation » de Floyd.

C’est drôle de voir comment des policiers formés pensaient que Floyd était en train de mourir d’une surdose de drogue alors qu’il était parfaitement clair pour tous ceux non formé civils que Floyd était en train de mourir du GENOU D’UN FLIC DANS LA COUCHE PENDANT PRÈS DE NEUF MINUTES !!

*gros soupir*

Quoi qu’il en soit, qu’en pensez-vous ? Ont-ils eu assez de temps, ou non?