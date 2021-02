Isabelle « Izzy » Wouters est sorti et fier.

Pour une discussion exclusive avec E! Actualités, le Sous le pont star a fait le point sur sa vie depuis qu’elle est lesbienne. Comme la personnalité de Bravo nous l’a détaillé, elle se sent « chanceuse » d’être basée dans la Nouvelle-Zélande presque « sans COVID » car cela lui a permis de rencontrer de nouvelles personnes.

« Je ne suis pas vraiment comme, sortir activement et faire le tour des rencontres et tout ça », a partagé Izzy avec E !. « Mais je préfère en quelque sorte connaître les gens sur les applications et en ligne. »

En continuant, Izzy a plaisanté en disant qu’elle avait hâte d’avoir la «phase ho» qu’elle n’avait jamais eue au début de la vingtaine.

« Et comme, juste profiter de ça… pouvoir explorer cette facette de moi-même, » ajouta Izzy. « Parce que, tu sais, je ne m’en suis pas rendu compte au début de l’année dernière parce que, avant ça, je supposais juste que j’étais bi. »

Pour Izzy, « ça a été vraiment amusant. »