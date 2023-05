Izzy Christiansen: le milieu de terrain d’Everton et de l’Angleterre prendra sa retraite du football à la fin de la saison | Nouvelles du football

Izzy Christiansen a annoncé qu’elle prendrait sa retraite du football à la fin de la saison de Super League féminine samedi.

La milieu de terrain d’Everton et d’Angleterre lèvera le rideau sur sa brillante carrière ce week-end contre l’ancien club de Manchester City.

Christiansen, 31 ans, qui a fait plus de 300 apparitions et marqué 60 buts, révélé dans le dernier épisode de Les trois joueurs de Sky Sports et un podcast que le moment était venu de raccrocher les bottes et de se concentrer sur de nouvelles opportunités.

« C’est dans ma tête depuis le début de la saison parce que je savais que mon contrat se terminait avec Everton », a-t-elle déclaré. « Je pensais que cela pourrait être à l’horizon et je voulais juste profiter de l’année et me donner une position où je suis prêt à prendre la bonne décision maintenant.

« Depuis 2019, j’ai travaillé très dur du côté des médias, j’ai analysé le football, les données et j’ai essayé de fournir des experts ou des commentaires à la radio décents. J’ai l’impression d’avoir vraiment grandi dans ce domaine. C’était comme gérer deux emplois. parfois, ce qui n’a pas été facile. L’endroit où je me trouve maintenant est à 150 % la bonne décision.

« La façon dont je le vois est un carrefour et je veux aller de l’avant, pas de côté. Le meilleur conseil que j’aie jamais reçu et qui m’est toujours resté, et je l’ai dit à quelques jeunes joueurs de mon équipe, « ne jamais vivre deux fois la même année ». J’avais l’impression qu’en restant dans le jeu, je redoublerais une autre année. J’avais l’impression qu’il y avait tellement d’opportunités devant moi.

« Je suis super excité et reconnaissant pour toutes les opportunités qui m’ont été offertes au cours de ma carrière de joueur par les équipes, les entraîneurs, la configuration internationale, j’ai l’impression d’avoir tout fait. J’ai adoré. Il est maintenant temps pour moi de passez. »

Image:

Izzy Christiansen (deuxième à gauche) est harcelée par ses coéquipières après avoir marqué pour l’Angleterre en 2017





Christiansen a bouclé la boucle de sa carrière après avoir débuté à Everton et joué en Ligue des champions pour le club avant de signer à Birmingham City en 2009 où elle a remporté la Women’s FA Cup.

Un déménagement à Manchester City a suivi cinq ans plus tard, où elle a apprécié son meilleur football. Christiansen a marqué le seul but contre Arsenal pour soulever la Coupe Conti en 2014 et a continué à briller, remportant le titre de joueuse de l’année PFA en 2016 et étant nommée dans l’équipe de l’année.

« Mon séjour à Man City a été définitivement le meilleur de ma carrière », a déclaré Christensen, qui a remporté deux fois la Super League féminine, la FA Cup et la Conti Cup à City. « Nous affrontons Man City samedi, ce qui est une fin vraiment appropriée. Je vais terminer ma carrière sur une pelouse où nous avons eu tant de bons souvenirs.

Image:

Izzy Christiansen pose après avoir remporté le titre de joueuse de l’année PFA 2016





« Il y a eu tellement de hauts et tellement de bas aussi, mais ils vous rendent tous plus forts. »

Christiansen a remporté sa première sélection en Angleterre en 2017, marquant lors d’une victoire 8-0 contre l’Estonie, avant de signer pour les champions d’Europe Lyon en 2018 et de réaliser un triplé lors de sa première saison en remportant la Division 1 féminine, la Coupe de France et la Ligue des champions.

Elle est revenue à Everton l’année suivante et a aidé l’Angleterre à soulever la SheBelieves Cup. Christiansen a disputé 19 matches avec la WSL cette saison et Everton devrait terminer sixième, mais ce ne sera pas la dernière que nous la verrons dans le match.

Image:

Izzy Christiansen célèbre le but de Manchester City lors de la finale de la FA Cup féminine 2017 à Wembley





« Je veux rester dans le sport, je veux aider à développer le jeu à quelque titre que ce soit », a-t-elle ajouté. « Je suis accro à l’entraînement en ce moment, je termine ma licence UEFA B et j’en ai apprécié chaque minute jusqu’à présent.

« C’est quelque chose dans lequel j’aimerais évoluer à l’avenir parce que mon enthousiasme pour le jeu et pour entraîner ou enseigner le jeu aux joueurs, quel que soit leur âge, me motive vraiment. L’entraînement sera certainement quelque chose à l’avenir. J’ai fait beaucoup de travail dans les médias et nous verrons ce que cela apporte.

« Fin juin, je dirige une section de Leeds à Manchester pour aider à collecter des fonds pour la maladie du motoneurone. Je participe à une course avec un gars qui fait un triathlon fou à travers l’Europe. Ce sera mon premier événement d’endurance non officiel. Mon agent m’a dit de ne pas y aller trop fort trop tôt. Je suis vraiment excité pour les opportunités à venir et de vivre la vie sans qu’on me dise quand aura lieu la prochaine réunion et le prochain petit-déjeuner ! »

Image:

Izzy Christiansen célèbre le but d’Everton





Beattie : Izzy est la pro ultime

La défenseuse d’Arsenal, Jen Beattie, a déclaré: « Le pro ultime. Vous avez toujours pris soin de vous en termes d’entraînement et d’aller au-delà pour être le professionnel et le joueur que vous êtes maintenant.

« Mes premiers souvenirs de vous sont ma première saison à City, vous étiez joueur de la saison. Vous avez donné l’exemple de ce qu’était un joueur de Man City. Vous avez pris la nutrition si au sérieux, étudiant en dehors du terrain. Man City a été une grande influence là-dessus, mais c’est tout à votre honneur en tant que personne et joueur d’avoir déménagé à Lyon et de faire partie des Lionnes. »

Yankey : Une carrière fantastique

L’ancienne internationale anglaise Rachel Yankey a déclaré: « C’est fantastique pour vous de faire un nouveau voyage. Je me souviens que vous êtes venu à Birmingham et que vous avez joué contre vous. Un jeune garçon qui était si enthousiaste, vous étiez partout.

« Une carrière fantastique. Quelques beaux moments à Man City puis jouer pour Lyon quand ils étaient incroyables, peu de gens peuvent dire qu’ils ont joué dans cette équipe.

« C’est quelque chose dont vous devriez être vraiment fier. »

Trois joueurs et un podcast

Beattie d’Arsenal, Christiansen d’Everton et l’ancienne Lioness Yankey plongent dans les sujets les plus brûlants du football féminin en ce moment, avec de nombreuses surprises en cours de route.

Animé par Caroline Barker, Three Players and a Podcast voit Jen Beattie (jouant actuellement pour Arsenal), Izzy Christiansen (jouant actuellement pour Everton) et Rachel Yankey (ancienne joueuse de la WSL et internationale anglaise) apporter trois sujets à la table à chaque épisode. D’actualité ou historique, léger ou percutant – nous aborderons les questions et débats importants entourant le football féminin.