Izzie Balmer de Bargain Hunt a été inondée de soutien après avoir admis qu’elle se sentait « sans valeur » et pleine de « peur totale »

Izzie Balmer de la chasse aux bonnes affaires a parlé de faire face à ses peurs après avoir joué dans un concert.

Le commissaire-priseur et évaluateur de la BBC a partagé sur ses réseaux sociaux des clichés en coulisses d’un concert auquel elle s’est produite et a eu un solo qu’elle redoutait au départ.

Instagram

Izzie a franchi une étape importante qu’elle n’aurait pas pu franchir sans le soutien de ses amis de l’orchestre[/caption] Instagram

Les fans se sont précipités pour féliciter Izzie d’avoir surmonté ses peurs et son anxiété[/caption]

Sous-titrant les photographies, Izzie a déclaré: «Je ne peux pas facilement décrire ma peur totale lorsque je dois jouer des solos, la panique totale qui m’envahit suivie de la déception en moi-même, la colère et la tristesse qui s’ensuivent lorsque je ne parviens pas à jouer en tant que bien dans l’instant que je suis capable de.

« J’ai abandonné l’université de musique et je rêve d’être un joueur d’orchestre professionnel à cause de cela et je n’ai pas touché à mon alto pendant dix ans.

« Tout au long de chaque répétition, j’ai lutté contre le sentiment d’être sans valeur et pas assez bon.

« En plus de cela, il y avait la pression que je me mettais en sachant que le Vaughan Williams est le morceau de musique préféré de ma mère. »

Izzie a abordé les conditions très difficiles de chaleur et de lourdeur.

Elle a également révélé qu’elle était devenue émue lorsque le public avait les larmes aux yeux et que les enfants ont dit qu’ils voulaient aussi apprendre l’alto.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour féliciter Izzie pour sa force à surmonter ses angoisses et son ouverture.

L’un d’eux a dit : « Vous n’êtes pas seulement une personne merveilleuse, mais aussi un guerrier puissant. Votre histoire inspirera les autres à coup sûr.

Un autre a écrit: « Fantastique Izzie Je suis si heureux que vous ayez réussi à vaincre vos démons, bravo.

Un troisième a écrit: « Bravo Izzie, tu devrais être fier de toi. »

Izzie a rejoint l’émission Antiques Road Trip en 2019 lors de sa neuvième série, où elle a rejoint d’autres passionnés d’antiquités comme Charles Hanson, Philip Surrell et James Braxton.

Lorsqu’elle n’est pas occupée dans l’émission, Izzie travaille comme évaluatrice en chef dans les salles de vente aux enchères du Wessex dans le Wiltshire.

Chasse aux bonnes affaires et Antiques Road Trip est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.