IZZI Warner avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle posait pour une photo glamour loin du canapé Gogglebox.

La star de Gogglebox, 27 ans, a été stupéfaite lors d’une récente soirée et s’est rendue sur Instagram pour partager une photo.

Instagram

Izzi était magnifique alors qu’elle posait pour un nouveau cliché glamour[/caption]

Canal 4

Les fans de Gogglebox ont l’habitude de la voir avec sa sœur Ellie dans la série[/caption]

Izzi a posé une tempête dans un body rose, un jean et un blazer rose.

Elle a accessoirisé une ceinture Louis Vuitton et un sac assorti et a terminé le look avec de gros talons roses.

Les fans se sont précipités pour commenter le look, l’un d’entre eux écrivant : « Wow, c’est incroyable ! »

Un autre a déclaré : « Elle est belle comme toujours, Izzi. »

Et un troisième a ajouté : « Magnifique ! Vous êtes très belle! »

Les téléspectateurs ont l’habitude de voir Izzi et sa sœur Ellie, 32 ans, sur Gogglebox.

Izzi est maman de son fils Bobby et de sa fille Bessie, et les deux sont déjà apparus dans la série Channel 4.

Elle partage ses enfants avec son partenaire Grant, qui n’apparaît pas sur Gogglebox.

Plus tôt cette année, Ellie a présenté son petit garçon dans la série après avoir accouché.