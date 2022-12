Izumi Arata sur le succès du Japon aux WC

Voir certaines des équipes asiatiques marquer la Coupe du Monde de la FIFA 2022 peut être considéré comme un signe d’encouragement pour toutes les autres nations asiatiques, et l’Inde n’est pas différente. Les écarts se rétrécissent et le processus pour accéder à la Coupe du monde a déjà commencé.

Arata Izumi, l’ancien footballeur indien d’origine japonaise, est actuellement entraîneur-chef du football U19 avec la Reliance Foundation Young Champs (RYFC), et a vu les efforts de base qui ont conduit à la qualification du Japon en huitièmes de finale.

« Dans le cas du Japon, c’était un plan à long terme pour obtenir un résultat final. Et je pense que tous les efforts et la passion portent leurs fruits. L’effort n’était pas seulement interne mais aussi externe, à commencer par la tendance du football – comment ces meilleurs pays du monde jouent, les étudient, les copient peut-être parfois et essaient parfois de créer leur propre football », a-t-il déclaré.

L’un des facteurs pour créer un système de football de base fort est d’avoir également une ligue forte au sommet de la hiérarchie. Izumi a fait allusion aux premiers jours où la J-League a rendu le football populaire au Japon, et une tendance similaire a été déclenchée en Inde avec le Hero ISL. Cette saison, la présence de la foule dans la ligue a fait du Hero ISL l’une des ligues les plus regardées.

«Je pense que la Fondation Reliance fait un travail fantastique en collaborant avec la Mizoram Football Association chez les 6-12 ans. Pas seulement le football, mais donner aux enfants une chance équitable dans différents sports, afin que leurs habiletés motrices puissent être développées », a déclaré Izumi. “Notre motivation est claire, nous voulons produire des joueurs qui peuvent élever le niveau du football indien à l’avenir. Nous allons dans la bonne direction et le projet Mizoram est une autre initiative prometteuse pour nous. Nous espérons continuer à faire des progrès rapides pour voir l’Inde jouer à la Coupe du monde.

Outre la popularité croissante du football en Inde via l’ISL, des travaux sont en cours au niveau du développement grâce au partenariat de FSDL avec la Premier League qui développe la prochaine génération de joueurs indiens ainsi que d’entraîneurs. Au niveau local, le RYFC met en place une voie avec la saison 2022-23 qui devrait atteindre plus de 33 000 étudiants, parallèlement à une collaboration avec l’association Mizoram Football, qui se concentrera sur le développement holistique des joueurs sub-junior.

Avec des dépisteurs RYFC dans tout le pays, Izumi est convaincu qu’il existe des talents dans tout le pays et que le RYFC fait l’effort supplémentaire de dénicher ces talents. Le RYFC est l’une des nombreuses étapes avec l’ISL pour développer une forte culture du football dans tout le pays et contribuer à la présence de l’Inde dans les Coupes du monde à l’avenir.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici