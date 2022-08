Iyene Essien : Cette adolescente nigériane est-elle la prochaine prodige du golf féminin ?

“(Mon père) a été assez surpris par ma question”, a-t-elle déclaré. “Il m’a demandé si je voulais vraiment pratiquer ce sport et j’ai dit “oui”, et il m’a trouvé un entraîneur et j’ai commencé à jouer au golf.”

Le reste appartenait à l’histoire.

Essien a participé à sa première compétition la même année et s’est avérée naturelle, se classant première dans son groupe d’âge. “J’ai trouvé ça vraiment cool”, a-t-elle déclaré.

À l’âge de 11 ans, le golfeur représentait le Nigéria lors de compétitions internationales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique, notamment au Maroc, au Botswana et en Afrique du Sud. Aujourd’hui âgée de 16 ans, elle est la golfeuse junior féminine classée n°1 au Nigeria et a remporté plus d’une douzaine de trophées après s’être classée dans diverses compétitions.

“Je suis vraiment fière de représenter mon pays parce que je me fais un nom et pour mon pays”, a-t-elle déclaré.

Fin juillet, Essien a décroché la deuxième place dans la division des filles de moins de 19 ans lors du championnat du monde Champion of Champions en Irlande du Nord. “Ce fut une très bonne expérience pour moi”, a-t-elle déclaré. Finissant cinq coups derrière la première, Essein dit qu’elle est fière de la façon dont elle a joué.

“Tout arrive pour une raison – même si vous arrivez deuxième ou troisième, cela signifie que vous vous rapprochez de plus en plus du premier”, a-t-elle déclaré, notant que l’expérience de jouer sur un parcours de renommée mondiale était une victoire en soi. “Le fait que je puisse jouer sur le même parcours que Rory Mcllroy et être dans le même voisinage de toute cette histoire était vraiment très important pour moi.”

En relation: Tobi Amusan, la fille dorée du Nigéria, fait sensation après la victoire du record du monde aux Championnats du monde d’athlétisme

Alors qu’elle continue de se faire un nom et de faire connaître son pays, le président nigérian Muhammadu Buhari en prend note. Après le tournoi, le conseiller du président a publié une déclaration disant que Buhari “se joint à tous les Nigérians pour célébrer ce grand adolescent qui fait tant pour le pays”.

“C’était vraiment inattendu, et je l’apprécie”, a déclaré Essien à CNN en réponse.

Suivre ses rêves

Maintes et maintes fois, Essien a prouvé qu’elle n’avait pas peur des défis. Bien qu’elle se retrouve souvent en compétition avec des joueurs plus âgés, elle dit que cela “me donne encore plus de motivation juste pour faire mieux”.

Elle dit que sa positivité et son dynamisme sont inspirés par l’un de ses plus grands modèles, Tiger Woods.

“Il a fait preuve de beaucoup de résilience dans le jeu”, a-t-elle déclaré, notant ses efforts pour surmonter une série de blessures et de revers de carrière. “Il continue de jouer au golf et il aime vraiment ce sport, même s’il ne gagne pas.”

Essien n’est pas le premier golfeur nigérian à devoir chercher ailleurs des modèles. Georgia Ohoh, la première Nigériane à jouer dans le Ladies European Tour, a précédemment déclaré à CNN qu’elle devait se tourner vers le tennis pour trouver des athlètes inspirantes.

C’est en partie parce que le golf est loin d’être le sport le plus populaire au Nigeria. Selon la Fédération nigériane de golf, il n’y a que 58 parcours dans le pays. En 2012, on estimait qu’il n’y avait qu’environ 200 000 golfeurs sur une population de plus de 200 millions de personnes (en comparaison, plus de 25 millions d’Américains ont joué au golf la même année).

En relation: L’ancien champion du Super Bowl, Osi Umenyiora, crée une nouvelle voie pour que les talents africains accèdent à la NFL

Essien dit que l’absence d’un programme de golf plus établi a été difficile, en particulier en ce qui concerne le financement.

Elle dit que sa famille a joué un ” rôle déterminant ” dans le financement de sa carrière, mais cela a été une ” lutte ” et pense que ” si j’avais un énorme pot avec lequel travailler, j’aurais fait plus de compétitions au fil des ans que je n’en ai fait et j’en aurais gagné plus. trophées.”

Voulant poursuivre plus d’opportunités, Essien, qui est né dans l’État de New York mais a grandi au Nigeria, est retourné aux États-Unis en 2021 pour s’inscrire à la Taft School de Watertown, Connecticut.

“La concurrence est élevée (aux États-Unis)”, a déclaré Essien. Au cours d’une journée moyenne, l’adolescente dit qu’elle s’entraîne généralement pendant trois heures après les cours, et il peut être difficile de naviguer dans la danse délicate entre poursuivre une carrière professionnelle et être une adolescente “moyenne”.

“Parfois, je veux vraiment sortir avec mes amis et simplement me détendre et être un adolescent en gros. Mais il y a aussi des priorités. Je dois me rappeler que si je veux être dans un endroit plus élevé au golf ou à l’école, je dois consacrer du temps au travail », a-t-elle déclaré.

Inspirer la prochaine génération

En plus de devenir un professionnel du golf, Essien souhaite poursuivre des études d’ingénieur avec une spécialisation en intelligence artificielle.

“J’espère obtenir une bourse de golf dans une (meilleure) université… et si cela devient possible, j’espère jouer dans la LPGA”, a-t-elle déclaré.

Connexes: Qu’est-ce que c’est que de faire le tour du Lesotho à pied – en 16 jours

Avec une carrière naissante devant elle, elle espère également ouvrir la voie à d’autres Nigérians pour suivre ses traces.

“J’espère que mes réalisations et où j’en suis actuellement dans le golf pourront réellement motiver les Nigérians qui veulent jouer au golf”, a-t-elle déclaré, laissant aux golfeurs en herbe ce conseil : “travaillez dur et gardez une bonne mentalité car tout arrive pour une raison et en temps voulu, tout ira dans votre sens.”