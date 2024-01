Iwona Blazwick quitte son poste de commissaire de la Biennale d’Istanbul – événement reporté à 2025

Iwona Blazwick a démissionné de son poste de commissaire de la prochaine Biennale d’Istanbul, dernier développement consécutif qui a éclaté l’été dernier suite à sa nomination par la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts (İKSV), la fondation privée qui administre la biennale. La 18e édition de l’exposition assiégée, dont le lancement était prévu en septembre, a été reportée à 2025.

Dans une déclaration à Le journal d’art, l’İKSV a déclaré : « La décision de ne pas organiser la 18e Biennale d’Istanbul en 2024 a été prise en collaboration avec Iwona Blazwick. Désormais, un nouveau conseil consultatif sera formé dès que possible par l’İKSV sous la direction du directeur de la Biennale d’Istanbul, Kevser Güler, qui a assumé ce poste [earlier this month]. Dans le cadre du nouveau règlement que nous avons mis à jour l’année dernière, un nouveau commissaire sera sélectionné et nous présenterons à nouveau la Biennale d’Istanbul au public en 2025. »

Concernant le report de l’exposition, une déclaration de l’İKSV dit : « Nous avons assisté à l’émergence de divisions indésirables dans les cercles artistiques qui affectent négativement les artistes qui avaient déjà accepté ou auraient pu accepter de participer à la biennale ainsi que les collaborations et partenariats. Malheureusement, cette situation a rendu impossible la tenue de la Biennale d’Istanbul comme prévu.

La fondation affirme travailler depuis mars de l’année dernière avec environ 58 artistes du monde entier pour réaliser la 18e Biennale d’Istanbul. “Le cadre curatorial proposé pour cette biennale a exploré le rôle de l’art à la suite d’une perte et d’un traumatisme, facilitant la production de dizaines de nouvelles œuvres d’art et de nouvelles collaborations locales et internationales fructueuses”, ajoute le communiqué.

La polémique a éclaté en août lorsque Le journal des arts a rapporté qu’en février de l’année dernière, le conseil consultatif de la Biennale d’Istanbul a choisi à l’unanimité le conservateur turc Defne Ayas comme meilleur candidat pour organiser la prochaine biennale. Cependant, l’İKSV a rejeté la recommandation du conseil d’administration et a nommé à la place Blazwick, l’ancien directeur de la Whitechapel Gallery. Au moment de sa sélection, Blazwick était membre actif du comité consultatif chargé de choisir un conservateur pour la biennale.

Les critiques estiment qu’Ayas a été jugée trop risquée par la fondation. Ils citent sa commissaire d’une exposition de Sarkis pour le pavillon turc de la Biennale de Venise 2015. Un catalogue accompagnant l’exposition comprenait un essai écrit par Rakel Dink, la veuve du journaliste turco-arménien Hrant Dink, assassiné à Istanbul en 2007. Dans son texte, Dink faisait une référence passagère au « génocide arménien » pour décrire la douleur de son peuple. Suite à une plainte du gouvernement turc, qui nie l’existence du génocide, le catalogue a été retiré.

Quatre artistes invités à participer à la 18e Biennale d’Istanbul se sont ensuite retirés de l’exposition et l’İKSV a pris de nouvelles mesures dans le but d’améliorer la transparence. « En réponse aux critiques sur ses procédures de prise de décision, l’İKSV a revu ses mécanismes de gouvernance dans le but de les rendre plus participatifs. Notre objectif, comme toujours, était de garantir que la Biennale d’Istanbul offre une plate-forme d’expression artistique, de dialogue et d’interaction », ajoute aujourd’hui İKSV.