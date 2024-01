Iwona Blazwick quitte la Biennale d’Istanbul, la prochaine édition reportée à 2025 – ARTnews.com

Photo MJ Kim/Getty Images

Après une période de controverse, la Biennale d’Istanbul, l’une des expositions d’art récurrentes les plus importantes au monde, va entièrement refaire sa prochaine édition, retardant d’un an sa date d’ouverture et faisant appel à un nouveau commissaire pour la monter.

Vendredi, le Journal d’art signalé qu’Iwona Blazwick ne sera plus la commissaire de la prochaine Biennale d’Istanbul. Cette exposition devait initialement ouvrir ses portes cette année. Il ouvrira désormais ses portes en 2025, une décision qui, selon la biennale, laisserait le temps de repenser le spectacle.

Blazwick, présidente de la Commission royale pour le groupe d’experts en art public d’AlUla en Arabie Saoudite, avait fait l’objet d’un examen minutieux car elle était également anciennement membre du comité consultatif de la Biennale d’Istanbul.

Le Journal d’art avait Signalé précédemment que bien que ce comité ait recommandé à Defne Ayas d’être commissaire de cette édition de la biennale, Blazwick a été sélectionné à la place. La fondation qui gère la biennale, la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (IKSV), n’aurait pas choisi Ayas en raison de son Pavillon turc de 2015 pour la Biennale de Venise, consacré à l’artiste Sarkis. Son catalogue pour l’émission avait initialement mentionné le génocide arménien, dont le gouvernement turc nie avoir eu lieu ; le livre a ensuite été retiré de la circulation.

À l’époque du Journal d’art rapport, Blazwick et trois autres membres ont démissionné du comité. La biennale a ensuite connu une période de tumulte : les artistes ont déclaré qu’ils ne participeraient plus à l’exposition, l’IKSV a annoncé qu’elle allait revoir le processus de sélection des commissaires et le directeur de longue date de la fondation, Bige Örer, a démissionné, pour ensuite être remplacé plus tôt cette année par Kevser Güler.

“La décision de ne pas organiser la 18e Biennale d’Istanbul en 2024 a été prise en collaboration avec Iwona Blazwick”, a déclaré l’IKSV dans un communiqué à ARTactualités.

La décision de reporter la biennale à 2025 a été annoncée publiquement vendredi. Dans cette annonce, la biennale a déclaré : « Nous avons assisté à l’émergence de divisions indésirables dans les cercles artistiques qui nuisent aux artistes qui avaient déjà accepté ou auraient pu accepter de participer à la biennale ainsi qu’aux collaborations et partenariats. Malheureusement, cette situation a rendu impossible la tenue de la Biennale d’Istanbul comme prévu.

Le communiqué conclut : « Tout comme nous avons toujours travaillé dur pour organiser la Biennale d’Istanbul de la meilleure façon possible, nous veillerons à ce que la Biennale d’Istanbul revienne au public en 2025, suite à un nouveau processus mené dans le cadre de notre nouvelle réglementation. »