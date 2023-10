Ivy Tech et Seymour s’associent pour des événements de carrière au lycée

Ivy Tech Community College – Columbus et Seymour High School se sont associés pour offrir aux lycéens des expériences de préparation de carrière approfondies et concrètes afin de les préparer à leurs prochaines étapes après l’obtention de leur diplôme.

L’école secondaire Seymour a organisé cet automne deux événements Career Day pour ses 350 seniors, au cours desquels des spécialistes des carrières de l’équipe Ivy Tech Columbus Ivy+ Career Link et d’autres responsables du collège ont aidé les seniors à se préparer à leurs entretiens avec les seniors. Le lycée exige que chaque senior participe à un entretien avec les seniors pour s’assurer qu’il possède les compétences nécessaires pour obtenir un emploi.

En s’associant à Ivy Tech, Seymour High School a fourni à ses seniors l’accès à des professionnels qualifiés en préparation de carrière qui apportent les informations et techniques les plus récentes pour faciliter l’employabilité. Le personnel d’Ivy Tech a aidé les étudiants à créer des parcours leur permettant d’atteindre leurs objectifs de carrière tout en acquérant des pratiques publiques et des attentes dans les entreprises du monde réel et dans le monde universitaire.

« Ivy Tech a offert son expertise en matière de carrière et de préparation à l’université à nos étudiants au cours de deux événements Career Day qui ont permis aux étudiants d’affiner leurs compétences et de mieux comprendre ce qu’ils devront faire pour faire carrière ou être prêts pour l’université. « , a déclaré Anita Parsch, professeur d’anglais au lycée Seymour. «Nous sommes vraiment reconnaissants envers Ivy Tech de s’être associé à nous dans cette initiative visant à donner à nos seniors la meilleure préparation possible pour leurs projets futurs.»

Au cours des événements de la Journée des carrières, les étudiants ont appris comment rédiger un curriculum vitae efficace, ont acquis une compréhension des différents types de styles d’entretien et comment se préparer à chacun, ont mis en pratique leurs compétences en communication professionnelle pour le lieu de travail, ont exploré les compétences que les employeurs d’aujourd’hui recherchent chez leurs employés, et participé à d’autres activités axées sur la carrière avec les professeurs et le personnel du collège.

C’est la première année que Seymour High School s’associe à Ivy Tech pour offrir une profondeur et une formation supplémentaires aux étudiants.

«Plus tôt les étudiants pourront commencer à réfléchir et à se préparer aux opportunités de carrière, mieux ils seront au moment de postuler et d’avoir un entretien d’embauche», a déclaré Sara Williamson, coach de carrière Ivy+ chez Ivy Tech Columbus. « Ivy+ Career Link d’Ivy Tech fournit des services de carrière aux étudiants d’Ivy Tech, et nous pouvons appliquer de manière transparente ces mêmes leçons aux étudiants du secondaire qui se préparent à obtenir leur diplôme et envisagent leurs prochaines étapes. »

Ivy+ Career Link est une équipe d’Ivy Tech qui fournit des services de développement de carrière transformateurs aux étudiants et anciens élèves d’Ivy Tech, ainsi qu’une variété d’opportunités de connexion de talents et de formation des employés pour les employeurs. Career Link se concentre sur le perfectionnement des compétences d’employabilité des étudiants et des travailleurs de l’État, en s’efforçant de répondre aux compétences spécifiques et aux besoins de formation des employeurs de l’Indiana et des États voisins.

Seymour High School et Ivy Tech prévoient de continuer à proposer des événements Career Day pour les seniors au début de chaque année scolaire.

« C’est une excellente façon de lancer l’année scolaire pour nos aînés », a déclaré Parsch. « Même s’ils attendent avec impatience tout ce que leur dernière année leur offrira, cela les encourage également à réfléchir à ce qui les attend après leur dernière année. »