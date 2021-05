Ivy League Uni Cornell ouvre un cours d’escalade réservé aux minorités à tous les étudiants, après des mois de fureur pour la «  ségrégation  » – RT USA News

Après avoir provoqué des réactions violentes et des accusations de promotion de la «ségrégation raciale», un cours d’escalade destiné exclusivement aux minorités ethniques à l’Université Cornell de New York a maintenant ouvert l’inscription à tous les étudiants.

Alors que le cours, intitulé PE 1641: BIPOC Rock Climbing, conserve un «Attention particulière» en permettant aux Noirs, Autochtones, Latins, Asiatiques ou autres personnes de couleur (BIPOC) d’apprendre le sport, les étudiants blancs ne sont plus interdits de s’inscrire au cours d’éducation physique à 315 $.

Auparavant, le cours n’était ouvert qu’aux étudiants s’identifiant comme BIPOC.

Pendant des mois, cela a suscité un débat en ligne passionné. Sur Reddit, un sujet intitulé «Mettre fin aux classes d’EPS à la ségrégation raciale à Cornell» a fait apparaître un certain nombre de préoccupations et de critiques liées à la «Exclusion délibérée des étudiants en raison de leur race.»

Alors que l’histoire gagnait du terrain dans les médias nationaux, l’université a d’abord repoussé la fureur.

« Tandis que certaines [activities] peuvent inclure un accent sur les étudiants avec des identités spécifiques, ils ne sont pas limités à ces étudiants. Cornell propose de nombreux programmes qui soutiennent les intérêts et les perspectives de différentes parties de notre communauté, » Le porte-parole de l’université, John Carberry, a déclaré au journal étudiant Cornell Daily Sun dans un article publié mardi.





Cependant, les instructeurs du cours ont déclaré à la publication qu’il était « hautement improbable » que les étudiants qui font «Ne se considèrent pas comme BIPOC» s’inscrirait. Ils ont souligné les problèmes de «Inaccessibilité pour les minorités dans ce sport centré sur les blancs» C’est «Touchés par le racisme, le sexisme et le dimensionnisme.»

L’article citait également un certain nombre d’étudiants expliquant que l’aspect BIPOC du cours en faisait un «Espace sûr» où était la participation « Plus confortable, accessible et encourageant dans un environnement inconnu. »

Un étudiant a dit que l’accent devrait être «Moins sur les raisons pour lesquelles la ségrégation existe et plus sur les raisons pour lesquelles la ségrégation est nécessaire.»

Prétendant qu’être une minorité dans un «Institution à prédominance blanche» a créé un sentiment d’isolement, a déclaré un autre étudiant, «Entendre les gens se plaindre de ce cours, dire que cela enlève nos pairs blancs est risible et frustrant.»

Cependant, selon les données les plus récentes disponibles du National Center for Education Statistics, les étudiants blancs ne représentaient que 36% de la cohorte de plus de 15000 étudiants de l’université à l’automne 2019.

Malgré la politique d’inscription ouverte, un certain nombre d’utilisateurs sur les réseaux sociaux ont réclamé le cours «Est toujours raciste.» D’autres se sont demandé comment cela pourrait être conforme au titre VI de la loi sur les droits civils (1964) – qui protège contre l’exclusion et la discrimination fondées sur la race, la couleur ou l’origine nationale dans les activités bénéficiant d’une aide financière fédérale.

C’est toujours raciste! Si Cornell avait une classe ouverte à tout le monde, elle s’adresse aux Blancs pour encourager leur participation. Les gens le feraient. E criant de racisme! Cornell est une école raciste s’ils continuent à faire ça! – Ruffus Scott (@ruffus_scott) 5 mai 2021

@Cornell Comment « BIPOC Rock Climbing » est-il conforme au Titre VI? Vous vous souvenez du Titre VI … de nombreuses personnes ont été tuées / battues pour sensibiliser et assurer son passage. Alors que la direction de Cornell s’endort chaque nuit … elle devrait se demander si elle est fière de la façon dont ils vivent leur vie – goldenjack987@protonmail.com (@ goldenjack987) 5 mai 2021

Pour une personne, l’épisode a montré le «Folie de l’argument« sous-représenté ».»

«Est-il déjà arrivé à Cornell que des étudiants se soient inscrits à l’escalade en fonction de leur intérêt et non de la couleur de leur peau? Le seul facteur qui rendrait les minorités moins représentées est si vous choisissez de ne pas les inscrire. » tweeté Kevin Harley, qui se décrit comme un cinéaste.

Certains utilisateurs favorables ont souligné que le cours était un « classe de rattrapage » né de « nécessité« mais d’autres ont rétorqué que les plats à emporter étaient les «Vertus de l’essentialisme racial et de la ségrégation».

Salut les gens, Cornell ne facture que 59 000 $ / an pour enseigner à vos enfants les vertus de l’essentialisme et de la ségrégation raciale. Quel bonne affaire! – Earl Kralik (@earlkralik) 5 mai 2021

«Si cela vous semble raciste, que pensez-vous des cours réservés aux femmes et aux hommes? Ils existent et la plupart des gens sont d’accord avec ça. » une personne demandé.

