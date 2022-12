IVSO accueillera Celebrate Joy! programme le 11 décembre à l’auditorium du lycée La Salle-Pérou – Shaw Local

L’Illinois Valley Symphony Orchestra présentera un concert de vacances, Celebrate Joy! à 15 h le dimanche 11 décembre, à l’Auditorium Matthiessen du Lycée La Salle-Pérou, 541 rue Chartres, La Salle.

La performance met en vedette Roger Amm en tant que soliste vocal. Amm chantera des sélections du “Messiah” de George Frideric Handel. De plus, Amm racontera l’arrangement passionnant du compositeur Bill Holcombe de “T’was The Night Before Christmas”.

Amm est un professeur de musique à la retraite qui a enseigné la musique vocale à l’école secondaire d’Ottawa pendant 32 ans. Il a dirigé le Westminster Choir à l’Ottawa First Presbyterian Church pendant 20 ans. Il siège au Conseil scolaire secondaire d’Ottawa.

Depuis sa retraite en 2013, il a également interprété des rôles principaux dans les comédies musicales “Les Misérables” et “Bright Star” au Engle Lane Theatre à Streator. De plus, Amm a aidé à produire trois documentaires primés aux Emmy Awards par Kanestar Productions.

Amm a obtenu son baccalauréat en éducation musicale de l’Illinois State University et sa maîtrise en musique de la Northern Illinois University. Amm réside à Ottawa avec sa femme, Carol.

Le programme varié comprendra une représentation de la «Nutcracker Suite» de Peter Ilyich Tschaikovsky. La suite se compose de huit pièces, regroupées en trois mouvements : Ouverture Miniature, Danses Caractéristiques et Valse Des Fleurs. Tschaikovsky a compilé sa Suite du ballet populaire Casse-Noisette.

Trois mouvements de la « Suite symphonique du lieutenant Kije » de Sergueï Prokofiev seront également présentés : La naissance de Kije, Le mariage de Kije et Troïka. Cette musique a été écrite à l’origine pour accompagner un film et était la première tentative de Prokofiev d’écrire de la musique de film.

L’IVSO interprétera la musique du film “The Polar Express”. Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon héros qui monte à bord d’un puissant train magique qui se dirige vers le pôle Nord et la maison du Père Noël la nuit de la veille de Noël. Les sélections incluses dans le medley sont : “Believe”, “The Polar Express”, “When Christmas Comes to Town” et “Spirit of the Season”.

De plus, « Angels’ Dance » du compositeur Steven Amundson sera interprétée. Situé au mètre 7/8, “Angels ‘Dance” est rythmé et coloré, chantant et joyeux, et cite l’hymne “Angels We Have Heard on High”. Le programme se termine avec «Sleigh Ride» de Leroy Anderson.

L’entrée se fait par abonnement saisonnier ou billet individuel disponible en ligne sur ivso.org ou à la porte. Les adultes coûtent 20 $, les étudiants de la maternelle à la 12e année sont gratuits et les étudiants universitaires avec une pièce d’identité coûtent 5 $. Le lycée La Salle-Pérou est accessible aux ADA.

Le commanditaire de la saison IVSO est WCMY/WRKX Radio à Ottawa. Parmi les sponsors supplémentaires figurent la Spring Valley City Bank, la Eureka Savings Bank et une subvention de l’agence du Conseil des arts de l’Illinois.