IVCIL ouvre à Streator – Shaw Local

La Chambre de commerce de Streator a organisé une cérémonie d’inauguration mardi en l’honneur du Centre de la vallée de l’Illinois pour la vie indépendante, également connu sous le nom d’IVCIL, ouvrant un bureau de 10 h à 14 h tous les mardis au 111 E. Spring St., troisième étage, à Streator.

L’Illinois Valley Center for Independent Living est une organisation privée, à but non lucratif, non résidentielle, communautaire et contrôlée par les consommateurs au service des personnes handicapées dans les comtés de La Salle, Bureau, Marshall, Putnam et Stark dans l’Illinois.

L’IVCIL fournit cinq services de base : plaidoyer, information et référence, formation aux compétences de vie autonome, conseil par les pairs et services de transition.

Appelez le 815-224-3126 pour plus d’informations sur IVCIL.