IVCC rationalise les ressources pour les étudiants avec un nouveau logiciel – Shaw Local

Les étudiants peuvent avoir du mal à se concentrer sur leurs cours universitaires lorsqu’ils ont faim ou s’inquiètent de savoir où vivre ou comment payer leurs factures. Conscient du fait que de plus en plus d’étudiants sont confrontés à ces défis, l’Illinois Valley Community College a fait appel à une nouvelle technologie pour rationaliser l’accès aux ressources.

En quelques touches et quelques informations, les étudiants peuvent voir à quelles prestations ils ont droit, où les trouver et comment en faire la demande. Le logiciel de sélection en ligne appelé Single Stop évaluera l’éligibilité en fonction des informations de l’étudiant et fournira une liste de ressources fédérales, étatiques et locales potentielles, allant du logement, des services publics et des prestations alimentaires aux crédits d’impôt.

Le programme n’accorde pas d’avantages. Les individus doivent toujours postuler auprès d’agences individuelles, mais IVCC peut également les aider dans ce processus.

« Parfois, les étudiants ne réalisent même pas à quelles prestations ils pourraient avoir droit », a déclaré Crystal Credi, spécialiste des populations spéciales. Et même lorsqu’ils savent que des ressources existent, postuler peut être intimidant et déroutant, a-t-elle ajouté.

Credi est à votre disposition pour vous aider à naviguer dans le logiciel et comme guide des ressources et pilote tout au long du processus de candidature. Des avantages similaires pour les navigateurs apparaissent dans les collèges et universités de tout l’État grâce à une loi de l’État entrée en vigueur en janvier.

La technologie de Single Stop était un autre outil permettant de rendre la connexion aux ressources encore plus facile, a déclaré la présidente de l’IVCC, Tracy Morris.

«Quand j’ai entendu le concept, j’ai su que cela changerait la vie de nos étudiants», a déclaré Morris. « Alors qu’un nombre croissant d’entre eux sont confrontés à des défis et à des obstacles qui pourraient faire dérailler leur éducation, nous souhaitons être là en tant que soutien et partenaire pour les mettre en contact avec ces services clés afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs éducatifs. »

Le service est gratuit pour les étudiants actuels de l’IVCC, les demandeurs de GED et les apprenants de langue anglaise, qui peuvent accéder au site Web Single Stop depuis leur domicile ou sur le campus. Un ordinateur du garde-manger du campus d’Eagles Peak est dédié à cet effet, a déclaré Credi. Les étudiants soumettent des informations sur leurs revenus, les occupants du ménage, leur état civil et leurs estimations de dépenses, qui restent toutes confidentielles.

L’IVCC est le premier collège de l’Illinois à utiliser le logiciel, bien qu’il soit largement utilisé en Californie et dans certains autres États, a déclaré Credi.

Pour plus d’informations, contactez Credi au 815-224-0575 ou visitez la page Web Single Stop d’IVCC.