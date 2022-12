IVCC présentera une émission et s’inscrira le 7 décembre au centre d’Ottawa – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College organise Show and Enroll de 16 h à 19 h le mercredi 7 décembre à son centre d’Ottawa, 321 W. Main St.

Les étudiants peuvent postuler, s’inscrire aux cours du printemps 2023, parler à un conseiller et rencontrer un représentant de l’aide financière.

« Show and Enroll permet aux étudiants de rencontrer la conseillère Valery Calvetti, de s’inscrire et de payer – ou de parler avec une aide financière – le tout en une seule visite », a déclaré Jeannette Phalen, administratrice du Centre d’Ottawa.

L’inscription au printemps est en cours pour les cours commençant le lundi 9 janvier.

Les offres printanières élargies du Centre d’Ottawa comprennent Introduction à la nutrition (ALH-1000-600), de 14 h à 16 h 45 les lundis; L’environnement global (BIO 1000 600), de 14 h à 15 h 15 les mardis et jeudis ; Introduction aux systèmes informatiques de gestion (CSI 1002 650), les mercredis de 13 h à 14 h 40 ; Composition anglaise I (ENG-1001-600), de 11 h à 12 h 15 les mardis et jeudis ; Composition anglaise II (ENG-1002-600), de 8 h à 9 h 15 les mardis et jeudis ; L’Art du Film (FLM 2009 600), de 12h30 à 13h45 les mardis et jeudis ; Introduction à l’océanographie (GEL 1006 600), 14h30 à 15h45 les lundis et mercredis ; Supplément de statistiques (MTH 0108 600), de 13 h à 13 h 50 les lundis et mercredis ; Statistiques élémentaires générales (MTH 1008 600), de 13 h à 14 h 15 les mardis et jeudis ; Psychologie anormale (PSY 2006 600), de 13 h à 14 h 15 les lundis et mercredis ; Introduction à la sociologie (SOC 1000 600), 11 h à 12 h 15 les mardis et jeudis ; Mariage et famille (SOC-1002-600), de 13 h à 15 h 45 les vendredis ; et Fundamentals of Speech (SPH-1001-600), de 9h30 à 10h45 les mardis et jeudis.

Pour plus d’informations, contactez Phalen au 815-224-0800 ou Jeannette_phalen@ivcc.edu. De la nourriture et des prix seront disponibles.