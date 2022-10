IVCC partage le calendrier pour la construction d’une installation agricole – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College a appris qu’il recevrait une subvention de 3,5 millions de dollars de l’Administration du développement économique des États-Unis pour la construction d’un nouveau centre d’enseignement agricole.

La subvention couvrira environ 80% du coût d’une salle de classe et d’un laboratoire agricoles au sud du campus. Il y a deux ans, IVCC a ouvert la phase 1 de son complexe agricole, une installation de stockage de 60 pieds sur 100 pieds pour abriter des tracteurs, des outils de travail du sol, des planteuses et d’autres équipements de haute technologie.

Le président de l’IVCC, Jerry Corcoran, a salué les nouvelles de l’EDA et a déclaré que le collège espère être dans le bâtiment pour les cours d’ici 2024.

En ce qui concerne le calendrier de construction, le vice-président des services commerciaux et des finances, Matt Seaton, a déclaré que les conceptions finales pourraient être prêtes dans les trois mois.

“Après cela, nous procéderions à la construction”, a déclaré Seaton. “Si tout se déroule comme nous l’espérons, nous devrions être complets dans 12 à 18 mois.”

Cette subvention permettra à l’IVCC de former et de perfectionner les travailleurs agricoles, d’aider au développement de nouvelles technologies et de développer des pratiques durables. La subvention sera complétée par 1,1 million de dollars de l’IVCC et devrait créer 100 emplois, conserver 15 emplois et générer 500 000 dollars d’investissements privés, selon les estimations du collège.

“Le président Biden s’est engagé à soutenir les efforts locaux pour créer de nouvelles opportunités et de nouveaux emplois dans les communautés confrontées à la fermeture de centrales nucléaires”, a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. « Cet investissement dans le comté de La Salle créera des emplois dans la région et contribuera à diversifier l’économie locale.

« L’EDA est heureuse de soutenir les efforts de l’IVCC visant à tirer parti de l’industrie agricole pour promouvoir la croissance de l’emploi », a déclaré la secrétaire adjointe au commerce pour le développement économique, Alejandra Y. Castillo. “Cet investissement élargira et développera l’économie locale après les licenciements à la fois à la centrale nucléaire du comté de La Salle et à la centrale nucléaire de Dresde.”

Le projet est financé dans le cadre du programme Assistance to Nuclear Closure Communities de l’EDA. Les fermetures de centrales nucléaires à travers les États-Unis ont eu un impact significatif sur les fondements économiques des communautés environnantes en raison de pertes d’emplois soudaines et d’une réduction de l’assiette fiscale locale.

EDA travaille avec des communautés confrontées à des ajustements économiques structurels, y compris celles touchées par la fermeture de centrales nucléaires.

« L’Illinois est le porte-drapeau de l’industrie agricole. IVCC consolide ce statut en fonctionnant comme un pipeline pour les travailleurs agricoles qualifiés dans et autour du comté de La Salle », a déclaré le gouverneur JB Pritzker. “En investissant dans de nouvelles installations, la création de nouvelles technologies et la mise en œuvre de méthodes durables, nous pouvons nous appuyer sur la fière tradition agricole de notre État tout en créant des emplois bien rémunérés.”