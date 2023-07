IVCC Ottawa Centre accueillera un cours sur l’hygiène alimentaire – Shaw Local

Le centre de formation continue de l’Illinois Valley Community College propose une certification de responsable de l’assainissement des services alimentaires (ID: 7392).

Cette classe enseignée par Sara Smith se réunit au IVCC Ottawa Centre pour quatre sessions de 17h à 19h30 les mardis et jeudis, du 18 juillet au 27 juillet.

Applied Food Service Sanitation est conçu pour aider le gestionnaire ou le gestionnaire potentiel à appliquer les principes d’assainissement pour l’exploitation d’un établissement de restauration. Les étudiants apprendront à identifier les causes des maladies d’origine alimentaire, à identifier et à appliquer les procédures correctes de nettoyage et de désinfection, à reconnaître les problèmes et les solutions potentielles associées aux installations, à l’équipement et à l’aménagement.

Le code de l’Illinois relatif aux établissements de restauration sera discuté. Les étudiants passeront l’examen de certification ServSafe Protection Food Manager en classe à la fin du cours. Cette classe est requise dans l’Illinois pour la certification Food Protection Manager par le Département de la santé publique de l’Illinois. Après avoir réussi l’examen avec une note de passage, les étudiants obtiendront des licences valables cinq ans. La présence est requise à toutes les sessions pour répondre aux exigences de formation de l’IDPH. Le coût est de 130 $.

Le manuel, ServSafe Manager, septième édition, est disponible uniquement en ligne et peut être acheté sur ivcc.ecampus.com avec des livres livrés à domicile. En raison du rythme rapide du cours, les élèves doivent commencer à lire le manuel avant le début du cours.

Pour vous inscrire, composez le 815-224-0427 ou rendez-vous sur www.ivcc.edu/enroll.