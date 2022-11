IVCC organisera une réception pour Ed Krolak, professeur d’université à la retraite – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College organisera une réception pour le professeur d’anglais à la retraite Ed Krolak à midi le mardi 6 décembre dans l’espace d’apprentissage actif de la bibliothèque Jacobs.

Krolak fera don d’exemplaires de son livre, “Lilies of the Valley”, une compilation de ses chroniques et essais dans les journaux. L’événement comprendra des professeurs d’anglais de l’IVCC lisant des parties du livre.

La carrière d’enseignant de 40 ans de Krolak comprenait des affectations aux lycées Lostant et La Salle-Pérou, au LPO Junior College et à l’IVCC.