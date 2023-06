IVCC offrira une retraite d’été sur la méditation à Nell’s Woodland à Ottawa – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College, en partenariat avec Nell’s Woodland, un organisme à but non lucratif situé sur une réserve de 58 acres située au 2000, avenue Alexis, du côté nord d’Ottawa, offrira une retraite d’été intergénérationnelle sur la méditation.

Trois sessions de retraite distinctes seront proposées les vendredis, Introduction à la méditation, Asanas et marche consciente dans la nature Focus on Peace (ID 9760) le 30 juin, Focus on Love (ID 9761) le 14 juillet et Focus on Joy (ID 9762) le juillet 28 – tous offerts de 7 h 30 à 9 h

« Introduction à la méditation est une occasion parfaite de réunir des parents ou des grands-parents à la recherche d’une activité estivale pour créer des liens avec leurs enfants et les faire sortir dans la nature », a déclaré Kim Koehler, responsable du programme communautaire d’éducation permanente, dans un communiqué de presse. « Nell’s Woodland offre un nouveau centre de santé et de bien-être à la fine pointe de la technologie conçu pour améliorer le yoga, la santé mentale et la conscience de soi. La forêt a un système de sentiers pédestres qui traverse environ 6 800 pieds avec une variété de crêtes permettant aux individus de s’immerger dans la sérénité de la réserve »,

Le programme commencera par une promenade dans la nature; pratiquez les étirements des asanas avant de passer à la méditation assise. Ces participants peuvent profiter d’une ou de toutes les parties de ce programme. Les participants doivent porter des vêtements amples et confortables, des chaussures de sport fermées, apporter un tapis de yoga, un oreiller pour la méditation et de l’eau. Le coût du programme est de 25 $ et est ouvert à tous les âges.

Pour plus d’informations sur d’autres programmes pour adultes, programmes pour jeunes ou pour vous inscrire à l’un de ces programmes, visitez ivcc.edu/nellswoodland ou 815-224-0427.