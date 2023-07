IVCC offrira une introduction à la guérison par le son au Nell’s Woodland à Ottawa – Shaw Local

La formation continue et les services aux entreprises de l’Illinois Valley Community College offriront un cours d’introduction à la guérison par le son (ID 9764) de 9 h à 10 h 30 le vendredi 14 juillet à Nell’s Woodland 2000 Alexis Ave., une réserve naturelle à but non lucratif de 58 acres du côté nord. d’Ottawa.

« Il y a des sons tout autour de nous tous les jours », a déclaré Kim Koehler, responsable du programme communautaire. « Ces sons génèrent des vibrations dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. La guérison par le son est une thérapie alternative accessible à tous. Ce cours initiera les participants à la prise de conscience des sons environnants et abordera de nouvelles façons d’adopter les sons pour la relaxation et la réduction du bruit ambiant et du stress.

Les adultes de 18 ans et plus à la recherche de l’opportunité d’entrer dans la guérison par le son, la respiration, le mantra et la méditation apprendront la conscience consciente du ton de la respiration et des vibrations. Des instructions seront données sur la façon dont l’auto-guérison fait partie de la vraie nature de chacun et sur la manière dont nous pouvons exploiter cette ressource interne.

L’introduction à la guérison par le son est dirigée par Abby Zukowski. Les participants sont priés de porter des vêtements confortables et d’apporter un tapis de yoga si possible. Le coût est de 29 $.

Pour plus d’informations sur les programmes adultes et jeunes ou pour vous inscrire, visitez ivcc.edu/nellswoodland ou 815-224-0427.