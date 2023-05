IVCC offrira un cours de sensibilisation à la cybersécurité – Shaw Local

La formation continue et les services aux entreprises de l’Illinois Valley Community College offriront une séance de sensibilisation à la cybersécurité de 10 h à midi le mercredi 7 juin.

Garrick Whitehead, professeur de réseautage informatique et de technologie de l’information, sera le conférencier.

L’Illinois se classe au cinquième rang du pays avec le plus grand nombre de victimes de cyberattaques. Découvrez les attaques de cybersécurité actuelles et comment protéger votre famille. L’objectif de cette session est conçu pour les adultes âgés de 60 ans et plus, cependant, tout le monde est invité à y assister, quel que soit son âge. En 2022, une perte de 3,1 milliards de dollars a été signalée pour les personnes de plus de 60 ans. La session fournira des informations et des conseils sur la façon de naviguer sur Internet en toute sécurité.

Whitehead a servi 10 ans comme officier de police dans la ville de Chicago, plus de 20 ans dans les technologies de l’information et possède une maîtrise en systèmes d’information.

« Je me soucie et me soucierai toujours de la sécurité et du bien-être des autres », a déclaré Whitehead dans un communiqué de presse. « Mes efforts continus pour rester informé, pertinent et à jour sur ce qui existe et la meilleure façon d’aider les gens à se protéger et à protéger leurs familles se manifestent dans ma volonté de partager avec vous les moyens les plus actuels pour vous aider à vous protéger, vous et vos familles. »

L’inscription est gratuite et le déjeuner est offert. L’inscription est à www.ivcc.edu/enroll ou en appelant le 815-224-0427, numéro d’identification du cours de référence 9617.