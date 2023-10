Le centre de formation continue de l’Illinois Valley Community College propose une certification de responsable de l’assainissement des services alimentaires (ID de classe : 9669) en personne de 17 h à 19 h 30 les mardis et jeudis (du 7 au 16 novembre) au Centre d’Ottawa.

Le cours aide un gestionnaire ou un gestionnaire potentiel à appliquer les principes d’assainissement dans les établissements de restauration. Les étudiants apprennent à identifier les causes des maladies d’origine alimentaire, à identifier et à appliquer des procédures de nettoyage et de désinfection, à reconnaître les problèmes et les solutions potentielles associées aux installations, à l’équipement et à l’aménagement.

Les étudiants passent l’examen national de certification ServSafe Food Protection Manager en classe à la fin du cours. Le cours est requis dans l’Illinois pour la certification de directeur de service alimentaire et est accepté par le ministère de la Santé publique de l’Illinois. À la fin, les étudiants obtiennent une licence nationale valable dans l’Illinois pendant cinq ans.

Le coût est de 130 $. Le manuel « ServSafe Manager – Septième édition » est disponible à la librairie IVCC ou peut être acheté en ligne sur https://www.ivccbookstore.com/category/10002562

En raison du rythme rapide du cours, les étudiants doivent acheter le livre à l’avance et commencer à le réviser avant le cours. Pour vous inscrire, appelez le 815-224-0427 ou allez à https://www.ivcc.edu/enroll