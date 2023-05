IVCC offrira plus de 45 camps de jour pour les jeunes – Shaw Local

Le centre de formation continue de l’Illinois Valley Community College propose plus de 45 camps de jour pour les jeunes cet été, y compris en personne, sur le campus, des camps de carrière pour adolescents et des camps STEM en ligne en direct.

Les thèmes pour les camps d’adolescents IVCC âgés de 13 à 17 ans comprennent une académie STEM avec la conception assistée par ordinateur, l’électronique et la technologie industrielle; parcours de soins de santé comprenant l’exploration de carrière, les services d’urgence, la santé dentaire, la pharmacie et les soins infirmiers; et un programme de technologie agricole et de culture de plantes de 8 h à midi.

Disponibles via Black Rocket, des camps technologiques en ligne de science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques, y compris des codebreakers, robotique, en ligne, Base Only Xanc (ROBLOX) Makers, avec les deux opportunités de camp offertes du 12 au 16 juin.

Les programmeurs Python et la conception de jeux 3D avec utilitaire seront proposés du 19 au 23 juin. Ces camps technologiques virtuels sont présentés en direct, dirigés par les meilleurs enseignants avec une petite session en petits groupes et un support client. D’autres camps STEAM en ligne sont disponibles sur www.blackrocket.com/online/ivc.

Il y a 29 cours en personne de juin à août. Quelques faits saillants sont Storytime Yoga pour les 4 à 7 ans, Mindset Matters pour les athlètes pour les 7 à 17 ans, Battle Bots et Camp Kindness pour les 8 à 12 ans, Empowerment Workshop pour les filles de 7 à 12 ans et Beats and Jams: Digital Music Production pour les 9 ans et plus.

«Avec tant d’opportunités passionnantes cet été pour défier les jeunes de notre région, nous sommes impatients de contribuer à stimuler leur créativité et à élargir leur éducation de manière amusante, passionnante et créative. L’IVCC propose de nouveaux camps incroyables », a déclaré Kim Koehler, responsable du centre de formation continue et des services aux entreprises, dans un communiqué de presse.

Pour la liste complète des cours ou pour vous inscrire, rendez-vous sur ivcc.edu/summercamp ou composez le 815-224-0427.