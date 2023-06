IVCC offrira Mindset Matters pour les athlètes – Shaw Local

Le bureau de la formation continue de l’Illinois Valley Community College propose Mindset Matters pour les athlètes de 7 à 12 ans de 13 h à 14 h 30 pour la session 9613 et les 13 à 17 ans de 15 h à 16 h 30 pour la session 9612 le mardi 13 juin.

L’instructeur Jamie Stuart Taylor, mère de cinq enfants, thérapeute et maître de l’état d’esprit, aidera les élèves à maîtriser leur propre jeu mental personnel avec des compétences et des techniques pour réussir sur et hors du terrain.

« Si vous faites du sport, vous savez à quel point l’entraînement physique est important », a déclaré Taylor. « Le récit que vous vous racontez est ce qui compte vraiment. Rejoignez-moi alors que je vous guide à travers un atelier d’une heure et demie pour vous aider dans le jeu de la vie.

Le coût est de 35 $. Pour plus d’informations visitez ivcc.edu/summercamp ou pour s’inscrire ivcc.edu/enroll ou composez le 815-224-0427.