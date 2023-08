IVCC offrira des services de garde d’enfants grâce à un partenariat avec YMCA – Shaw Local

Des services de garde d’enfants seront à nouveau offerts aux étudiants sur le campus principal de l’Illinois Valley Community College cet automne grâce à un partenariat avec l’université et l’Illinois Valley YMCA.

Le service commence lorsque les cours commencent le mercredi 16 août.

« Nous sommes très reconnaissants de notre partenariat avec le YMCA pour offrir un accès à la garde d’enfants à nos élèves », a déclaré la présidente de l’IVCC, Tracy Morris. « Nous espérons que cela allégera un peu le fardeau des élèves dont les enfants ne sont pas encore d’âge scolaire. Nous espérons continuer à nous développer à l’avenir en fonction des besoins des étudiants.

« Je suis fier de la volonté du YMCA de l’Illinois Valley de s’associer à l’IVCC dans le cadre de cette initiative », a déclaré le vice-président des services aux étudiants, Mark Grzybowski. « C’est encore un autre exemple de collaboration avec des organisations partenaires pour répondre au mieux aux besoins des étudiants. »

La garderie Little Eagles du YMCA est disponible les jours de cours. Les heures ont été déterminées, en partie, à partir d’un sondage auprès des étudiants qui utiliseraient le service. Les horaires prévus sont : 7 h 45 à 15 h 15 le lundi et le mercredi, 8 h 45 à 15 h 15 le mardi et le jeudi et de 7 h 45 à midi le vendredi.

Le service est gratuit et disponible pour les étudiants de l’IVCC et les étudiants inscrits à des cours menant à un diplôme de l’Illinois High School et à des cours d’anglais langue seconde. Les parents et les tuteurs doivent rester sur le campus pendant que les enfants sont pris en charge par le YMCA.

Avant d’inscrire un enfant, les parents/tuteurs doivent remplir un formulaire de renonciation en se rendant à la garderie, CTC-206, sur le campus principal de l’IVCC. La renonciation doit être remplie en personne.

Un service de garde d’enfants est disponible pour les enfants de 3 à 5 ans. Les enfants doivent être propres pour la santé et la sécurité des enfants et du personnel.

Plus d’informations sur la garde d’enfants et d’autres ressources communautaires sont disponibles à ivcc.edu/specialpopulations/resources.php.