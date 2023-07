IVCC offrira des cours d’initiation à la CAO cet automne – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College proposera cet automne trois options de cours d’introduction à la rédaction assistée par ordinateur en ligne ou sur le campus principal d’Oglesby.

Dessin assisté par ordinateur I (CAD 1200) est un cours d’introduction utilisant les principes de base du dessin mécanique. Les étudiants apprendront les bases de la CAO 2D et ses applications dans différentes industries, compareront les opérations de CAO 2D à la 3D et examineront les différents types de logiciels utilisés dans les deux. Ce cours se concentrera sur les principes de base d’AutoCAD avec des sujets tels que la configuration de dessins, la construction de lignes, de cercles, d’arcs et d’autres formes. Les bases de la construction géométrique, du dimensionnement et des tolérances seront couvertes. Les élèves utiliseront des techniques d’affichage et d’édition pour obtenir des informations sur leurs dessins et travailleront avec des calques et des fichiers de dessin produisant des dessins illustrés et des mises en page orthographiques. En cas de réussite, l’étudiant sera capable de lire et d’interpréter des dessins techniques. Le cours est offert en format asynchrone en ligne ou de 11 h à 12 h 50 les lundis et mercredis.

Conception assistée par ordinateur I (CAD 2200) offert de 12 h 30 à 13 h 50 les mardis et jeudis vise à préparer l’étudiant au rôle de conception technique en ce qui concerne le dessin/conception assisté par ordinateur. Ce cours apprendra à l’étudiant à mettre en œuvre l’utilisation de la modélisation solide 3D à l’aide du progiciel de CAO SolidWorks tout en apprenant les compétences et les connaissances clés nécessaires pour concevoir des modèles en commençant par l’esquisse 2D, la modélisation de pièces solides, la création d’assemblages et la production de dessins avec emphase. sur l’intention de conception. Tout en utilisant le processus de conception pour planifier et développer une conception pour le fabricant, l’étudiant préparera des modèles de cette conception à prototyper par impression 3D avec des dessins de production de cette conception tracés et vérifiés.

Le troisième cours d’introduction aux applications civiles de la CAO (CAD 1202) sera offert en ligne seulement. Le cours initie le technicien CAO aux applications civiles. L’accent est mis sur la préparation des plans d’arpentage et des dessins topographiques à partir des coordonnées de l’arpenteur.

Les cours d’automne de l’IVCC commencent le 16 août et les inscriptions sont en cours. Contactez le département de conseil pour plus d’informations 815-224-0360 ou inscription 815-223-0447.